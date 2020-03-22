Купить лекарства или просто поговорить: В Петербурге появилось волонтеры для помощи тем, кто сидит на карантине

Главное оружие в борьбе с бушующей пандемией – взаимопомощь и добрые дела. В этом уверены петербургские активисты, создавшие движение «COVIдарность». Волонтеры призывают не оставлять друг друга в беде.

Сейчас к проекту присоединились уже более четырехсот человек. Среди них есть врачи, юристы, психологи, кризисные менеджеры. Их умения и знания могут быть особенно полезны, когда весь мир начинает жить в условиях неопределенности и каждому в любой момент может понадобиться помощь.

- Будут ли это женщины с детьми или пожилые люди. Те, кто уже заболели, те, кто на карантине, или вовсе животные, у которых хозяев увезли в больницу. Кому-то нужны будут продукты, а кому-то - справка из собеса. У кого-то не будет денег на еду, а кто-то не умеет пользоваться интернетом и сервисами доставки, - рассуждают волонтеры.

Вот такие листовки можно скачать на сайте проекта

Привезти лекарства, погулять с собакой, посидеть с детьми, оплатить услуги ЖКХ или, в конце концов, – просто поговорить, активисты «COVIдарности» уже делают все возможное для тех, по кому пандемия ударила больше всего. В планах - создание колл-центра для обработки запросов и оказания юридической помощи и создание онлайн-групп психологической поддержки.

- Чтобы узнать, кому нужна помощь, обратитесь в чат дома (если он уже существует) или создайте собственный вместе с соседями, старшим по подъезду, консьержами или председателями ТСЖ, используйте родительское сообщество в детском саду или школе и, наконец, распечатайте и повесьте в вашем подъезде информационные листовки о коронавирусе, - поясняют активисты.

Шаблоны листовок волонтеры разместили на сайте. Остается их просто скачать, распечатать и написать внизу свой номер телефона, чтобы соседи всегда знали, в какую дверь стучать при необходимости. Также активисты предлагают следить за их соцсетями, ведь там они публикуют полезные советы.

- В наших соцсетях мы расскажем, как не заскучать на карантине: как организовать удаленную работу, куда «сходить» вечером, на какие онлайн-курсы записаться и поделимся другими полезными рекомендациями от наших волонтеров. Вместе справимся с любыми трудностями, - уверены волонтеры.

КОНКРЕТНО

Группы активистов в соцсетях:

Telegram: teleg.run/covidarnost

Facebook: facebook.com/covidarnost

Instagram: www.instagram.com/covidarnost

Сайт: covidarnost.ru