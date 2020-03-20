Звезды на карантине: Учитель уехал с семьей в деревню, а Нагиев призывает народ «не обнуляться»
Концерты отменены, гастроли перенесены. Целая армия артистов сидит без работы. Зато появилась заметная активность в Инстагараме. Многие рассказывают поклонникам, как справляются с безделием, креативят и шутят.
Например, актриса Большого драматического театра им. Г.А Товстоногова Карина Разумовская решила отрекламировать украшения. Надела их все на себя и опубликовала фотографию.
- Вся работа приостановлена, и я сейчас ползаю с сыном по всей квартире, корчу рожицы и играю в «ку-ку». Но могу быть и серьезной, как на фото. А как проходит ваш карантин? – подписала актриса пост.
Актер театра и кино Максим Матвеев считает, что всех спасет кино. Зрители еще не успели отойти от его роли в сериале «Триггер», а он уже анонсирует следующий телефильм со своим участием.
- Пандемия, пандемией, а премьеры никто не отменял... Говорят, что скоро будет еще одна - «Шерлок в России»... Следим за инфо, всем здоровья и бодрости!
Режиссер Алексей Учитель отвез свою семью - актрису Юлия Пересильд и дочек 10-летнюю Аню и 7-летнюю Машу - в калужскую деревню. Там они будут коротать время всего периода эпидемии. Юлия призналась, что вынужденное безделье оказалось для нее непривычным. И ей сложно распланировать день. Но зато теперь они с дочками много времени уделяют чтению.
Балерина Анастасия Волочкова тоже читает книжки и смотрит по каналу Культура «Лебединое озеро» с собственным участием в Большом театре и пишет рекламные посты.
- Прекрасный романтический коронавирусный карантин. Люди, не сходите с ума. Читайте книги лучше. И не забывайте покупать билеты на мою питерскую премьеру спектакля «Балерина в зазеркалье цирка».
Кстати, эту постановку, которая должна была состоятся 6 апреля в Театра Музкомедии, перенесли на май. Купленные билеты будут действительны.
Телеведущий Иван Ургант хоть и остался без зрителей в студии, на работу в Останкино продолжает ходить. Сегодня он объявит в эфире варианты, чем занять себя в период изоляции. В Инстаграме уже опубликован отрывок из вечерней программы
1. Позвоните родителям и расскажите, как установить воцап. День два уйдет на это.
2. Перечитайте все сообщения от МЧС о плохой погоде. Это еще неделя.
3. Уберите зимние вещи с велотренажера и повесьте на него весенние.
4. Например, можно выбрать страну, куда вы полетите отдыхать летом 2025 года.
5. Можно сесть перед зеркалом и смотреть, как отрастают ваши брови.
6. Можно послушать песни Александра Иванова.
7. Выкинуть хлам из дома.
8. Старых позвать друзей.
Оперная дива Анна Нетребко, как и большинство артистов осталась без работы. В соцсети она публикует сейчас большое количество видео семейных прогулок по Венскому лесу.
- Венский лес и безопасные обнимашки с липой (мое дерево по гороскопу), - сообщает артистка поклонникам. В своем предыдущем посте она написала слова поддержки всем жителям Земли.
В это очень непростое и смутное время для всех нас, живущих на этой планете - хочу поддержать всех тех, кто пострадал от этого ужасного вируса. Больных, тех, кто потерял работу и тех, кто вынужден находится в карантине и не иметь возможности покинуть город и страну. Мы не знаем, что завтрашний день принесёт нам, но давайте используем это время для принятия правильных решений...
Дмитрий Нагиев, у которого тоже слетели все ближайшие спектакли и записи программ, опубликовал пижонское фото с подписью:
- Хотел только сам любоваться, но понял, что люблю публику. И пусть я немного старомоден, но вы этого не замечаете на фоне пандемии. Возьмемся за ручки и пойдем навстречу старому доброму отчаянию. Держитесь. Не обнуляйтесь.
А вот Сергей Шнуров остался верен себе. Как еще развлечся, если не стихотворчеством. Вот он и изложил свою программу на ближайшее время:
Я разучусь ругаться матом
И примирюсь, как мирный атом.
Когда я стану депутатом,
Другие песни запою.
Романсы, вальсы о природе,
О родине и о народе,
И песни о прекрасном вроде,
В программочку войдут мою…
Как собирательный Кобзон,
Я выйду к вам на ту же сцену,
Но только за другую цену,
И в пояс поклонюсь в конце, ну
Есть же в этом всём резон…
ИСТОЧНИК KP.RU