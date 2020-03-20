2020-03-20T11:20:20+03:00
Звезды

Звезды на карантине: Учитель уехал с семьей в деревню, а Нагиев призывает народ «не обнуляться»

Мы заглянули в соцсети артистов, чтобы узнать, как они развлекаются в «коронавирусной» изоляции
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Звезды российского шоу-бизнеса ушли в вынужденный отпуск из-за карантина по коронавирусу.Звезды российского шоу-бизнеса ушли в вынужденный отпуск из-за карантина по коронавирусу.
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Концерты отменены, гастроли перенесены. Целая армия артистов сидит без работы. Зато появилась заметная активность в Инстагараме. Многие рассказывают поклонникам, как справляются с безделием, креативят и шутят.

Например, актриса Большого драматического театра им. Г.А Товстоногова Карина Разумовская решила отрекламировать украшения. Надела их все на себя и опубликовала фотографию.

- Вся работа приостановлена, и я сейчас ползаю с сыном по всей квартире, корчу рожицы и играю в «ку-ку». Но могу быть и серьезной, как на фото. А как проходит ваш карантин? – подписала актриса пост.

karina_razumkarina_razum
Вся работа приостановлена и я сейчас ползаю с сыном по всей квартире
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Актер театра и кино Максим Матвеев считает, что всех спасет кино. Зрители еще не успели отойти от его роли в сериале «Триггер», а он уже анонсирует следующий телефильм со своим участием.

- Пандемия, пандемией, а премьеры никто не отменял... Говорят, что скоро будет еще одна - «Шерлок в России»... Следим за инфо, всем здоровья и бодрости!

maxim_matveev_maxim_matveev_
Пандемия, пандемией, а премьеры никто не отменял...Говорят, что скоро будет еще одна... Шерлок в России ...на @start.ru ...следим за инфо, всем здоровья и бодрости!! #максимматвеев #шерлоквроссии
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Режиссер Алексей Учитель отвез свою семью - актрису Юлия Пересильд и дочек 10-летнюю Аню и 7-летнюю Машу - в калужскую деревню. Там они будут коротать время всего периода эпидемии. Юлия призналась, что вынужденное безделье оказалось для нее непривычным. И ей сложно распланировать день. Но зато теперь они с дочками много времени уделяют чтению.

juliaperesildjuliaperesild
Начинаем !нет скуке!
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Балерина Анастасия Волочкова тоже читает книжки и смотрит по каналу Культура «Лебединое озеро» с собственным участием в Большом театре и пишет рекламные посты.

- Прекрасный романтический коронавирусный карантин. Люди, не сходите с ума. Читайте книги лучше. И не забывайте покупать билеты на мою питерскую премьеру спектакля «Балерина в зазеркалье цирка».

Кстати, эту постановку, которая должна была состоятся 6 апреля в Театра Музкомедии, перенесли на май. Купленные билеты будут действительны.

volochkova_artvolochkova_art
Я не помню, в чьём исполнении всегда показывали балет "Лебединое озеро" во все сложные времена ..Но это-в исполнении моем. Анастасии Волочковой. Большой театр. Телеканал Культура.
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Телеведущий Иван Ургант хоть и остался без зрителей в студии, на работу в Останкино продолжает ходить. Сегодня он объявит в эфире варианты, чем занять себя в период изоляции. В Инстаграме уже опубликован отрывок из вечерней программы

1. Позвоните родителям и расскажите, как установить воцап. День два уйдет на это.

2. Перечитайте все сообщения от МЧС о плохой погоде. Это еще неделя.

3. Уберите зимние вещи с велотренажера и повесьте на него весенние.

4. Например, можно выбрать страну, куда вы полетите отдыхать летом 2025 года.

5. Можно сесть перед зеркалом и смотреть, как отрастают ваши брови.

6. Можно послушать песни Александра Иванова.

7. Выкинуть хлам из дома.

8. Старых позвать друзей.

vecherniy_urgantvecherniy_urgant
Многие в нашей стране перешли на удалённую работу. Чем заняться во время самоизоляции? Представляем 10 вариантов
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Оперная дива Анна Нетребко, как и большинство артистов осталась без работы. В соцсети она публикует сейчас большое количество видео семейных прогулок по Венскому лесу.

- Венский лес и безопасные обнимашки с липой (мое дерево по гороскопу), - сообщает артистка поклонникам. В своем предыдущем посте она написала слова поддержки всем жителям Земли.

В это очень непростое и смутное время для всех нас, живущих на этой планете - хочу поддержать всех тех, кто пострадал от этого ужасного вируса. Больных, тех, кто потерял работу и тех, кто вынужден находится в карантине и не иметь возможности покинуть город и страну. Мы не знаем, что завтрашний день принесёт нам, но давайте используем это время для принятия правильных решений...

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Wiener Wald... and no pro.. of hugging a tree Венский лес и безопасные обнимашки с липой .( мое дерево по гороскопу) @eskildsennatalia
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Дмитрий Нагиев, у которого тоже слетели все ближайшие спектакли и записи программ, опубликовал пижонское фото с подписью:

- Хотел только сам любоваться, но понял, что люблю публику. И пусть я немного старомоден, но вы этого не замечаете на фоне пандемии. Возьмемся за ручки и пойдем навстречу старому доброму отчаянию. Держитесь. Не обнуляйтесь.

nagiev.universalnagiev.universal
Хотел только сам любоваться, но понял, что люблю публику. И пусть я немного старомоден, но вы этого не замечаете на фоне пандемии. Возьмёмся за ручки и пойдём навстречу старому доброму отчаянию. Держитесь. Не обнуляйтесь.
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А вот Сергей Шнуров остался верен себе. Как еще развлечся, если не стихотворчеством. Вот он и изложил свою программу на ближайшее время:

Я разучусь ругаться матом

И примирюсь, как мирный атом.

Когда я стану депутатом,

Другие песни запою.

Романсы, вальсы о природе,

О родине и о народе,

И песни о прекрасном вроде,

В программочку войдут мою…

Как собирательный Кобзон,

Я выйду к вам на ту же сцену,

Но только за другую цену,

И в пояс поклонюсь в конце, ну

Есть же в этом всём резон…

shnurovsshnurovs
Я разучусь ругаться матом И примирюсь, как мирный атом. Когда я стану депутатом, Другие песни запою. Романсы, вальсы о природе, О родине и о народе, И песни о прекрасном вроде, В программочку войдут мою. Я голосом спугну ненастье, Когда сойдусь в экстазе с властью, И снова я скажу вам, - здрасьте. Как собирательный Кобзон, Я выйду к вам на ту же сцену, Но только за другую цену, И в пояс поклонюсь в конце, ну Есть же в этом всём резон. Употреблять блядь точно брошу. Избранника попру я ношу. И стану вмиг для всех хорошим. Меня Иосиф назовут. Но сам с собой за стопкой чая, О юности былой скучая, Вопрос задам себе случайно, - Зачем волкам носить хомут?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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