Врачи и пациенты: как жить дружно?

Есть проблема

Это раньше пациент приходил к врачу, как ученик к учителю: молча слушал, выполнял все рекомендации и даже не смел подумать, что доктор может быть в чем-то неправ. Но, после того как появились Интернет, соцсети и камера в каждом смартфоне, процесс лечения все чаще превращается в реалити-шоу. Пациенты сами ставят себе диагноз, сами лечатся, но ответственность за последствия перекладывают на врачей. А любая проблемная ситуация с участием медиков тут же становится предметом бурных дискуссий со множеством обвинений в сторону докторов.

Что с этим делать и какими должны быть отношения врача и пациента, чтобы довольны остались все? Об этом шла речь на «Здоровом завтраке», который «Комсомолка» провела в рамках проекта «Клиника года» в ресторане «Memo» (Малая Морская улица, 23).

Благодарим за гостеприимство ресторан «Memo» на Малой Морской улице, 23.Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпоха потребления

Всего за три десятилетия мы прошли путь от страны идей и идеологии к обществу потребления. В результате быстрых и резких поворотов в экономике потребитель из среднестатистического россиянина получился своеобразный. От визита к врачу многие ждут примерно того же, чего и от похода в сервис по ремонту смартфонов - быстрого и гарантированного результата без хлопот для «заказчика». Но разве там, где речь идет о здоровье, так бывает?

– Сегодня лишь единицы петербуржцев обращаются в клиники для профилактики заболеваний, – говорит директор по инновациям медицинского центра «XXI век» Артур Канаян. – Человек приходит в больницу, когда ему плохо, и ждет от доктора чуда. Но чуда не происходит – наоборот, выясняется, что нужно дообследоваться, купить препараты и вообще потратить на лечение немало времени и средств. О том, что он сам довел себя до такого состояния, человек не думает, ему проще вылить свое возмущение на врача, который все эти неприятные вещи рассказывает.

Артур Канаян.Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что происходит дальше, вы наверняка читали на форумах, в соцсетях и даже видели ролики в интернете. Врачей обвиняют в некомпетентности, оставляя за кадром причины и доказательства возникшего конфликта.

– Мы сформировали общество потребления, и сегодня, нравится нам это или нет, пациент, приходя на диагностику и лечение, хочет получить исключительно положительный результат. Не получая его или получая не с тем темпом и скоростью, какой он хотел, пациент выказывает свое недовольство. Это и есть основа «недружбы» между доктором и пациентом, - продолжает заместитель главного врача по лечебной части медицинского центра «Адмиралтейские верфи» Евгений Корнилов.

Евгений Корнилов.

Само собой, дело не только в пациентах.

– Важно, что скажет врач при первой встрече: просто огласит диагноз и выпишет лекарства или расскажет, что делать, чтобы избавиться от недуга. Приведу пример: если больной сахарным диабетом второго типа, живущий с этим диагнозом до пяти лет, похудеет на десять процентов от своего начального веса, то с вероятностью восемьдесят процентов он выздоровеет, – говорит доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Юрий Халимов. – Именно такое понимание – что нужно делать, чтобы выздороветь – и должен давать пациенту врач.

– Раньше мы говорили об оказании медицинской помощи, теперь – об оказании медицинских услуг. Но приходят к нам именно за помощью, поэтому на этих позициях и хотелось бы общаться, - продолжает заместитель главного врача клиники «Лазарет» Евгений Рысин.

И такие доктора, готовые подолгу разговаривать с пациентом, успокаивать его, давать всю возможную информацию, в Петербурге, конечно, есть. Сложнее со временем.

– Причины многих конфликтов между врачами и пациентами носят организационный характер, - считает Евгений Корнилов. – За несколько минут, что отведено терапевтам на прием в поликлиниках, бывает сложно поставить верный диагноз и назначить лечение.

В отличие от двенадцати «государственных» минут на пациента, в частных клиниках среднее время приема больше – полчаса, иногда час. И тут на первое место выходит умение врача общаться.

- В свое время медиков никто не учил тому, как общаться с пациентами, зачем это вообще нужно. Налаживать контакт и вызывать доверие – это было чем-то вторичным, – считает главный врач медицинского центра «Энерго» Надежда Смоленцева. – А пациенту нужна не столько волшебная таблетка, сколько объективность и понимание перспектив своей ситуации. Поэтому врач - это не только специалист, который в соответствии с разработанными схемами назначает лечение, это еще и человек, который вызывает к себе доверие, чувствует пациента.

Надежда Смоленцева.Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, те самые «схемы», подмена реальных человеческих критериев оценки качества медпомощи формальными чиновничьими критериями влияют и на отношение к врачам.

– Вы знаете, сколько отчетных документов в год должны предоставлять в надзорные органы государственные больницы и поликлиники? 158! - говорит кандидат медицинских наук, бизнес консультант, автор программы «Менеджмент в здравоохранении» Александр Кириллов. – У врачей первичного приема просто физически нет времени уделять больше внимания пациентам. Это одна из причин того, почему люди во многом лишены возможности получить доступную и качественную медицинскую помощь. Но казус в том, что система дает пациентам возможность выражать свой протест не против, скажем так, организаторов здравоохранения, а против исполнителей, которые часто с этим никак не связаны. Врачи тоже являются пленниками этой системы.

Александр Кириллов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавьте к этому истории (признаем честно – активно поддерживаемые многими СМИ), когда врачей выставляют едва ли не убийцами без каких-либо доказательств и фактов. А еще особенность российских пациентов – активное непризнание своей болезни. Вот мы и получаем реальность, в которой пациенты не доверяют врачам, а врачи – пациентам. И всем в этой ситуации непросто.

Как наладить отношения?

Ответ на этот вопрос медики дают единодушный: надо сделать так, чтобы человеку захотелось быть здоровым!

– Нужно развивать самое важное для сохранения здоровья населения – первичную профилактику метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. А усилия и средства направлять не только на пропаганду здорового образа жизни, но и на создание реальных условий для этого: строить больше спортивных площадок, делать еще более доступными занятия спортом, формировать у людей понимание, что болезнь проще и дешевле предупредить, чем лечить. Эти вопросы должны решаться на уровне государства, – говорит Юрий Халимов. – Тогда мы сможем сократить количество пациентов с хроническими болезнями, требующими пожизненной терапии.

Юрий Халимов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Путь это непростой, работы предстоит много, потому что отношение россиян к своему здоровью оставляет желать лучшего.

– Может быть, должно родиться новое поколение, у которого будет совершенно другой подход к своему здоровью, но ясно одно: останавливаться мы не должны, – уверена Надежда Смоленцева. – Нам необходимо повышать уровень грамотности пациентов, а еще учить студентов и молодых докторов общению.

– Коммуникативным навыкам можно научить, но если у человека не развита эмпатия, он просто может не понимать, что делает что-то не так. И руководство клиник должно обращать внимание на эти особенности своих специалистов, давать им возможность развиваться не только профессионально, но и личностно, – согласен Артур Канаян.

Улучшить отношения врачей и пациентов способен и проект «Бережливая поликлиника», который сейчас реализуется во всей стране. В Петербурге в 2020 году «бережливыми» должно стать около восьмидесяти процентов государственных учреждений.

– Конечно, не все в этом процессе идет гладко, но положительные перемены есть, и это главное. Даже с учетом имеющихся сложностей это огромный шаг вперед, – считает Юрий Халимов.

А ЧТО ЕЩЕ?

Что, по мнению врачей, поможет улучшить отношения медиков и пациентов:

- развитие школ пациентов – они способны решить проблему недостатка информации, с которой сталкиваются многие пациенты, и снизить нагрузку на лечащего врача

- создание офисов врачей общей практики, в первую очередь в районах массовой застройки. Это поможет разгрузить государственную медицину.

- усиление роли профессиональных медицинских сообществ: чтобы в профессиональной и этической стороне работы врачей разбирались прежде всего их коллеги, особенно в конфликтных ситуациях

–Такие организации объединяют врачей, обеспечивают им экспертную помощь и поддержку в разных аспектах деятельности, например, для обмена опытом. Если врач допускает какие-то ошибки, сообщество анализирует деятельность этого врача и выносит свое решение о профпригодности специалиста, – говорит Евгений Рысин. – Очень важный момент – сотрудничество объединений врачей с организациями пациентов. Правильно построенные взаимоотношения специалистов с грамотным пациентом позволяют выводить менее «грамотных» пациентов на более высокий уровень, а это крайне важно.

Евгений Рысин.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К нашим врачам едут за лечением с душой!

Юрий Халимов, доктор медицинских наук, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга:

– На международной конференции мой коллега рассказал такой случай из своей практики. Как-то раз к нему на платный прием приехала пациентка из Германии, привезла с собой все обследования, назначения и рекомендации. По сути, ничего нового доктор сказать женщине не мог и честно спросил: «А зачем вы ко мне пришли, ведь надобности в этом нет?» На что пациентка ответила: «Ну как же, доктор, а поговорить?» Это еще раз доказывает, что нашим пациентам важен не только результат лечения, но и его процесс.