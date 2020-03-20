В «Зените» рассказали, как футболисты поддерживают форму во время карантина по коронавирусу

Футбольный клуб «Зените» из-за угрозы распространения коронавируса в России решил уйти на самоизоляцию. Все тренировки и матчи временно прекращены. Каждый спортсмен сдал анализы на Covid-19 и уже получил результаты.

- У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено, - сообщили в «Зените».

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После этого в клубе заговорили об удаленных тренировках - по видеосвязи и пообещали обеспечить каждого игрока тренажером дома. Однако сейчас в «Зените» эту информацию не смогли подтвердить.

- Как вы знаете, тренировки команды были приостановлены до 22 марта, и буквально вчера, 19 марта, стали известны результаты анализов «Зенита» на коронавирус, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Зенита». - В течение ближайших дней тренерский штаб будет корректировать график и формат тренировок. Сейчас каждый футболист поддерживает форму индивидуально. И только развитие общей ситуации повлияет на то, как будет строиться расписание тренировок: индивидуальные занятие или группами, дистанционно или на базе. Главный приоритет - исключить угрозу состоянию здоровья.

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О том, как будут проводиться тренировки, станет известно 22 марта.