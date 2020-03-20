Петербургские медсестры рассказали, что из-за нехватки масок, шить их приходится самим

Пандемия коронавируса ударила не только по планам людей и по карманам «массового» бизнеса, но и, как выяснилось, по больничным складам. По словам сотрудников медучреждений, персонал начал шить маски, которых либо уже недостаточно, либо скоро не станет хватать. Однако, как уверяет Комитет по здравоохранению, ситуация под контролем.

«Нам всё раскроят»

Первыми о нехватке медицинских масок, на которые сегодня особый спрос, рассказали сотрудники Городской наркологической больницы. По словам одной из медсестер, шить средства защиты из марли они начали пару дней назад. Похожая ситуация в больнице Семашко – сотрудников некоторых отделений предупредили, что запасы масок могут закончиться в ближайшее время, и восполнять их нужно будет самим.

Наготове и роддом имени Снегирёва. Как сообщила его сотрудница, сейчас на складе находится около пяти тысяч масок. При условии, что менять их нужно каждые два часа, такого запаса хватит на месяц..

- К нам вчера пришла главная акушерка и сказала об этом. Объяснила, что нам всё раскроят, и останется только сшить, - делится медсестра. – Когда будут закупки, никто не говорит, но паники у нас никакой нет.

Основу для заводских медицинских масок заменяет марляФото: Личный архив

«Пока всего достаточно»

Паника случилась у некоторых главврачей, когда мы попросили их объяснить, почему медсестры рассказывают о необходимости шить маски. В каждой из больниц ответили, что никаких подобных поручений они не давали, ведь на складе всего достаточно: и средств защиты, и веществ для дезинфекции.

- У нас нет никаких проблем с масками. И если медсестры делают их для своих домашних целей, в этом ничего ужасного нет, - отмечает главврач ГНБ Дмитрий Константинов. – Может быть, они хотят лучше себя защитить в условиях, когда люди повально эти маски скупают.

Особенно переволновалась исполняющая обязанности главврача «Снегирёвки» Наталья Яковлева, уверяя, что в роддоме масок, халатов и прочего хватит до сентября. В больнице Семашко ответили просто: «Пока всего достаточно».

Ситуация под контролем

Третейским судьей выступил Комитет по здравоохранению, объяснив, что нехватка медицинских масок возникла в связи с повышенным спросом на них, а также из-за сезонного подъема заболеваемости. Дополнительные поставки в стационары ожидаются в ближайшее время.

- Контракты на поставки средств индивидуальной защиты медицинские организации заключают сами, - отмечают в пресс-службе Комитета. - Ситуация с обеспечением стационаров масками, в первую очередь инфекционных, находится на контроле Комитета по здравоохранению. Мы оперативно реагируем на сообщения о нехватке индивидуальных средств защиты.