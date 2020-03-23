Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: Врачи назвали первые симптомы болезни

В связи с пандемией объявлен режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса. Китайские медики рассказали, как протекает вызванная вирусом болезнь. В понедельник, 23 марта, оперативный штаб по новой инфекции опубликовал список симптомов, уточник как именно они проявляются по дням.

- С первого по четвертый дни у инфицированных появляется повышенная температура, которая может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей, - говорится в сообщении.

На пятый и шестой день начинается затрудненное дыхание. На седьмой – проблемы с дыханием существенно усиливаются. На восьмой и девятый день болезни у пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

На 10-й и 11-й день к прочим симптомам добавляется боль в животе. Выздоравливать человек начинает на 12-й день, снижается температура. Полное выздоровление наступает на 17-22 дни.

Подчеркивается, что первые симптомы проявляются не сразу после инфицирования. Человек может быть уже заражен, но не ощущать никаких признаков болезни в течение пяти или даже больше дней.