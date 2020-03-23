«Комсомолка» против вируса: Как мы делали антисептики от коронавируса своими руками

«Если б знали, что так будет, закупились бы заранее!» - чуть ли не каждый день слышу от друзей, родственников, коллег эти слова. Пандемия коронавируса наделала столько шума, что люди, сломя голову, бегают по городу в надежде найти маски и антисептики для рук. И я не исключение! В ситуации с первым более-менее разобрались: не купил - сшей сам. Как это сделать? Практически в каждой аптеке есть подробная инструкция. В интернете навалом информации. Но как заменить антисептики? Это вопрос уже посложнее. Кто-то в отчаянье просто обрабатывает руки водкой. Но помогает ли это защититься от вируса?

По рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), дезинфицирующее средство для рук должно содержать как минимум 60% спирта. А в водке лишь 40%. А значит, не спасет она от китайской заразы. Что делать? Решила испробовать «народные» рецепты антисептиков, которые сейчас очень популярны в интернете.

РЕЦЕПТ №1

Надо: 100 мл раствора хлоргексидина 0,05% (27 рублей) и 25 мл настойки календулы (25 рублей). Все смешать и разлить по бутылочкам.

Общая стоимость: 125 миллилитров за 52 рубля. Это самый бюджетный и простой вариант из всех.

Антисептик на основе хлоргексидина.Фото: Артем КИЛЬКИН

Наш отзыв: найти необходимое оказалось не так-то просто. Покупка самых примитивных препаратов обернулась для меня настоящим квестом. Понадобилось обойти четыре аптеки, чтобы отыскать нужные ингредиенты. Фармацевты пожимали плечами. Говорили, что хлоргексидин и спиртовые настойки сейчас разбирают лучше обычных лекарств от простуды. Благо стоимость товаров не подорожала.

Раствор получился желтого цвета, с приятным запахом. Хорошо впитывался. Сделать его – три секунды. Затраты минимальные. Подумала сперва: нашла идеальный рецепт. Нужно бежать снова в аптеку и закупать ингридиенты, чтобы сделать запасы для себя и для близких. Но мечтам не суждено было сбыться. По мнению специалиста, супер-смесь стоит использовать очень аккуратно.

- Хлоргексидин никак не влияет на кожу, но он практически неэффективен против вируса, - говорит врач-дерматовенеролог Юлия Вайлова. - Настойка календулы эффективна, потому что сделана на основе 70% спирта. Однако она сильно сушит кожу. Когда нет возможности помыть руки с мылом, эта смесь станет хорошим антисептиком. Но если использовать ее часто, то есть риск уничтожить собственную микрофлору. Кожа рук станет сухой и более уязвимой для бактерий и грибков.

РЕЦЕПТ №2

Надо: 25 мл левомицетина (49 рублей), глицерин – 15 мл (65 рублей за 100 мл), перекись водорода 3% - 50 мл (11 рублей), вода – 50 мл.

Общая стоимость: 125 рублей за 155 миллилитров – в два с лишним раза дороже, чем предыдущий вариант. Но эффективнее ли?

Антисептик на основе левомицетина.Фото: Артем КИЛЬКИН

Наш отзыв: после первой неудачи желание найти эффективное дезинфицирующее средство стало еще яростнее. Поэтому подошла к поиску рецепта внимательнее. Постаралась найти такой, чтобы хорошо защищал и не травмировал кожу. Купить все в первой же аптеке не получилось. Из всего списка ухватила только перекись водорода. Настойку и глицерин – важный компонент, который содержится во многих косметических средствах – удалось найти только в пятой аптеке. Интернет-эксперты писали, что, взаимодействуя с водой, глицин хорошо увлажняет кожу. И если в теории все выглядело очень даже неплохо, то на практике средство меня разочаровало. Оно совсем не впитывалось и издавало специфический аромат ношенных носков.

- Средство противовирусным действием практически не обладает. Слишком мало спирта в настойке, а перекись не убивает вирусы, - подчеркивает Юлия Вайлова. – Если часто использовать такой «антисептик», то через месяц-второй он приведет к вторичной сухости кожи за счет слишком большого количества глицерина. Плюс сама по себе вода обладает подсушивающим действием.

РЕЦЕПТ №3

Надо: салициловая кислота – 40 мл (8 рублей), масло чайного дерева – 10 капель (99 рублей за 10 мл), вода – 40 мл.

Общая стоимость: 107 рублей за 80,6 миллилитров. Средний по цене и по объему раствор.

Антисептик на основе салициловой кислоты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Наш отзыв: Совсем отчаявшись, я решила испытать удачу в последний раз. Эфирное масло купила в косметическом магазине рядом с работой, а вот в поисках кислоты снова пришлось побегать по аптекам. В конце концов, удача мне улыбнулась, и в пятой аптеке я урвала последний пузырек.

Раствор получился ароматный. Легко впитывался. Не оставлял ощущение липкости. Но и тут вердикт эксперта был не в мою пользу: спирта в настойке слишком мало для противовирусного эффекта. Но для того, чтобы сушить кожу, достаточно.

- Салициловая кислота хорошо отшелушивает кожу, но на коже рук мало сальных желез. Из-за этого риск сухости достаточно велик, - говорит дерматовенеролог. - Масло чайного дерева обладает дезинфицирующим эффектом, но его результативность против коронавирусов в исследованиях не доказана. Поэтому считать такой антисептик эффективным я бы не стала.

P.S. Испытав на себе все три средства и проконсультировавшись со специалистом, пришла к выводу: первый вариант все-таки самый эффективный. Позже я нашла этому еще одно подтверждение: в одной из аптек продавали антисептик именно по такому рецепту. Но злоупотреблять им все же не стоит. Лучше прислушаться к совету дерматологов и чаще мыть руки с мылом, намыливая по 20-30 секунд.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт от всемирной организации здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения опубликовала инструкцию, как приготовить противобактериальное средство в домашних условиях. Она предложила два рецепта из трех ингредиентов: перекись водорода 3% (41,7 мл), глицерин 98% (14,5 мл) и на выбор – этанол 96% (833,3 мл) или изопропиловый спирт 99,8% (751,5 мл). Но приготовить и то, и другое в России достаточно проблематично. Розничная продажа этилового спирта у нас запрещена с 2017 года, а изопропанол мы нашли только на «Авито». Цена – 500 рублей за литр.

В СЕКС-ШОПЕ ЕСТЬ АНТИСЕПТИКИ

Пока искала нужные ингредиенты для народных рецептов, забавы ради зашла в секс-шоп: может, у них что-нибудь есть из необходимого. Нужного не нашлось. Зато среди разнообразного ассортимента виднелись бутылочки с антисептиком.

- Качественные и гипоаллергенные! Немецкие. Без алкоголя. Подходят и для тела, и внутрь, и снаружи. От герпеса, хламидий, вируса, гепатита, - объясняла продавец. – Практически все скупили: 7 штук осталось.

Понятно, в панике люди хватают все, что видят. Но цена не очень то и приятная: 100 мл за 1 500 рублей, 200 мл - 2 200 рублей. И это со скидкой.

КОМПЕТЕНТНО

Софья КУЮМЧЬЯН, инфекционист:

- Эффективным средством может быть любой состав, содержащий спирт и хлоргексидин. Они разрушают липидную оболочку вируса, что приводит к его гибели в течение пары минут. Однако спирт в настойке должен быть не менее 70%.