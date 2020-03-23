Молодежный генератор

ГЛАВНЫЙ АКТИВ - ЧЕЛОВЕК

На КИНЕФе молодым специалист считается первые три года работы на заводе. Ежегодно выбирается и совет молодых специалистов. Его основная задача - решение вопроса адаптации новых сотрудников на предприятии (как профессиональной, так и социальной).

На самом деле, как и многие другие хорошие начинания, совет молодых специалистов - изобретение советских времен. Первым его председателем на Киришском НПЗ в 60-х годах прошлого столетия стал Ростислав Львович Васильев. В 70-е годы, в период становления, совет возглавлял нынешний генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Евсеевич Сомов. Кстати, и действующий директор технический был председателем совета молодых специалистов. К сожалению, с наступлением перестройки про то поколение забыли. Все изменилось, после того как Сомов возглавил предприятие. В декабре 1996 года на Киришском НПЗ приняли решение о возобновлении деятельности совета.

Удивляться тут нечему. Вадим Евсеевич создавал социально ориентированное предприятие, где главный актив - это человек, где кадры решают все. Особенно молодые. И это прописная истина для руководителя КИНЕФа.

Он понимает, что задор и энергия новичков необходимы современному предприятию. И чем быстрее начинающие трудовой путь юноши и девушки поймут и примут корпоративные ценности, тем скорее станут частью большого коллектива. А если вдруг на этом пути встречаются какие-либо трудности, справиться с ними и получить нужные ответы помогает семинар молодых специалистов.

В ходе такой ежегодной встречи работники из первых уст получают информацию об основных направлениях деятельности завода, могут задать интересующие вопросы руководителям ООО «КИНЕФ».

Ключевым и особенно торжественным моментом семинара является церемония посвящения в нефтепереработчики. Вчерашние студенты стали частью большой заводской семьи. Теперь от них ждут добросовестной и честной работы, активности, инициативы и новых идей!

Завершился этот день работой по секциям. Она прошла в форме диалога между молодыми заводчанами и ведущими специалистами ООО «КИНЕФ».Направления традиционные: технология, механика, энергетика, КИП, АСУ, метрология...

Будущее КИНЕФа - молодая смена киришских нефтепереработчиков. Фото: Владимир Ляшенко.

«ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ»

Сейчас средний возраст работников КИНЕФа - 42 года. Молодежи до 35 лет здесь 1142 человека. В 2019-м на предприятие приняли 138 выпускников учебных заведений, в том числе 54 молодых работника с высшим образованием и 84 - со средним профессиональным образованием.

- В 2020 году принято решение создать два совета: молодых специалистов - для выпускников высших учебных заведений, и молодых рабочих - для лиц со средним профессио- нальным образованием, - отметила во вступительном слове заместитель генерального директора по работе с персоналом Людмила Владимировна Песля. - А если учесть, что у нас еще успешно действует комиссия по работе с молодежью при профсоюзном комитете, то суммарно получается целый отряд активистов, которым под силу реализовывать самые большие проекты. Все в ваших руках! Дерзайте, живите сегодня и сейчас, не откладывайте на потом. И образование, и карьерный рост зависят от каждого из вас.

Во время семинара своими мыслями о молодых работниках и их роли в развитии КИНЕФа поделились руководители предприятия.

- Ребята, которые приходят на завод, естественно, нуждаются во внимании со стороны руководства любого уровня, чтобы им было легче адаптироваться, - отметил заместитель директора технического ООО «КИНЕФ» по производству высокооктановых компонентов бензина и производству ЛАБ-ЛАБС, кандидат технических наук Михаил Михайлович Гоев. - Молодежь должна понимать, что она нам интересна. Это наш генофонд. Это те люди, которые вскоре будут работать начальниками установок, отделов, цехов... От того, насколько они быстро вольются в коллектив, многое зависит. Очень важно, чтобы они понимали, что завод - это очень большая структура. У нее свои корпоративные интересы, свои ценности. И самое главное, чтобы те вопросы, которые возникают у молодых ребят, они могли задать прямо здесь руководителям любого направления.

Выборы членов совета молодых специалистов и совета молодых рабочих. Фото: Владимир Ляшенко.

Помимо общих докладов, в рамках семинара проходит работа по секциям. Это еще более важная часть встречи, которая уже направлена на профессиональную деятельность. Это очень полезно и новичкам, и нам в том числе. Как говорил Вольтер, «суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам». А в целом желаю молодым специалистам смело вступать в трудовую жизнь и ничего не бояться!

- Молодое поколение ХХI века: чего ему не хватает?

- Всего хватает. Могу сравнивать только с собой. Я задавал меньше вопросов. Так было принято: нам сказали - мы делаем. Но время определяет свои приоритеты и ставит молодых в новые условия. Сейчас они более независимые, свободные, чем мы… На первое место у своих сотрудников всегда ставлю профессионализм и преданность делу. Но для меня еще немаловажно, чтобы они были культурными, развитыми, широкой эрудиции. С такими уже интересно общаться.

ТРУДОЛЮБИЕ И УДАЧА

- Молодые специалисты, которые приходят на завод, - это наше будущее, - считает заместитель директора технического по охране труда, промышленной и экологической безопасности ООО «КИНЕФ», кандидат технических наук Алексей Владимирович Казаков. - Мы рады, что они пришли к нам, и делаем на них ставку. Многие вопросы, связанные с охраной труда, промышленной и экологической безопасностью, напрямую зависят от подготовленности работников, их знаний, умения думать, читать документы и применять на практике все безопасные приемы и методы работы.

Молодым специалистам все дороги открыты, они полны сил и энергии. Но должны работать, работать и работать! Для всех поколений есть золотая формула успеха: 99 процентов трудолюбия и 1 процент удачи. Чтобы этот процент заслужить, надо приложить 99 процентов труда!

- Вы сами входили в свое время в совет молодых специалистов. Есть чувство ностальгии?

- Да, конечно. Все жизненные периоды хороши. Сейчас другие задачи, другие подходы. Но в ту молодежную атмосферу всегда хочется окунуться. Ведь это не только работа, но и совместное времяпровождение. Соответственно обмен опытом, знаниями, мнениями, новыми мировоззрениями. До сих пор продолжаю поддерживать дружеские отношения с теми молодыми специалистами, с которыми пришел на завод. Встречаемся, обсуждаем вопросы и вспоминаем те золотые времена, когда только начинали трудовой путь на предприятии.

- Насколько вообще в современных условиях нужен совет молодых специалистов?

- Считаю, что необходим. Работа в совете и участие в жизни молодых специалистов минимизирует срок интеграции молодых кадров, которые приходят на наш завод. Совет молодых специалистов - это связующее звено, генератор идей, организатор, движение вперед.

«РАСТИМ СВОИ КАДРЫ»

Весь топ-менеджмент КИНЕФа - это сотрудники, которые выросли прямо на предприятии. О том, как на заводе помогают пройти путь от новичка до руководителя, рассказала начальник отдела подготовки кадров Елена Михайловна Самуйловская.

- Почему произошло разделение на совет молодых специалистов и совет молодых рабочих?

- Работа со специалистами с высшим и средним образованиями немного различается. Мы создаем две команды, которые должны научиться работать сообща, в режиме проекта. Этот опыт для молодежи будет очень полезен. Одновременно усилим работу по разным направлениям, поделим зоны ответственности.

- Как вообще обстоит дело в КИНЕФе с привлечением на производство выпускников вузов и насколько совет молодых специалистов помогает удержать молодежь на заводе?

- Совет молодых специалистов как раз и призван способствовать адаптации, удержанию, сплочению молодых специалистов. А проблема привлечения выпускников учебных заведений для нас стоит остро. Нефтепереработка требует в основном мужского труда: взрывопожароопасное производство, особые условия работы… На сегодняшний день высшее образование по гендерному признаку смещается в сторону женского пола. Здесь мы испытываем сложности. Вынуждены искать молодых специалистов, заключать договоры на их подготовку с образовательными учреждениями. У нас замечательные отношения с Санкт-Петербургским технологическим и Горным университетами. Их студенты проходят у нас практику с первого курса. Привлекаем ребят и из других регионов.

- КИНЕФ - одно из немногих социально ориентированных предприятий в России. Понимают ли молодые ребята, что дает им работа на этом заводе в отличие от какой-нибудь частной фирмы?

- Трудно сравнивать с бизнесом. Но на сегодня зарплата в нефтеперерабатывающей отрасли далеко не самая низкая в стране. Для молодежи очень важно понимание, что здесь можно зарабатывать своим умом. Для этого у нас, например, проходят научно-технические конференции. Ребята получают достаточно хорошие премии, если занимают призовые места. Потом мы их отправляем в Москву на конкурс «Новая идея» в рамках ТЭК. И если там молодой специалист получает признание, то наша материнская компания ПАО «Сургутнефтегаз» поощряет его уже достаточно весомо. А когда человек видит, что его труд оценивается достойно, то становится лояльным к предприятию и стремится расти дальше, проходя определенные карьерные ступеньки. Молодые работники знают о возможностях их дальнейшего развития и продвижения по карьерной лестнице. На примере любого заместителя генерального директора ООО «КИНЕФ» можно отследить этот путь.

Работа в секции КИП, АСУ, метрология. Фото: Владимир Ляшенко.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Участники семинара - о работе в составе совета молодых специалистов

«На КИНЕФе идеальные условия для молодежи»

Никита ГЕРАСИМОВ, оператор технологических установок:

- Я уже полтора года работаю на КИНЕФе. В нашем городе завод - лучшее место для трудоустройства. Таких условий, зарплаты нигде больше нет. Опять-таки совет молодых специалистов, который мне очень помог в жизни, - такого вообще нигде нет. Условия, которые созданы на нашем предприятии для молодежи практически идеальные. Если ты действительно к чему-то стремишься, то всегда получишь реальную помощь руководства на всех этапах.

В прошлом году я был в составе совета молодых специалистов, а в этом меня избрали в совет молодых рабочих. Наверняка в подобном разделении советов есть плюсы. Думаю, ребята с высшим образованием смогут лучше организовать научно-технические мероприятия.

А в целом участие в общественной жизни завода позволяет мне стать более ответственным. Мне нравится заниматься организацией мероприятий.

«Никто насильно участвовать в мероприятиях не заставляет»

Илья АРХИПОВ, слесарь по ремонту технологических установок:

- Работаю на КИНЕФе с сентября 2018 года. Практику проходил на заводе, поэтому знал, чего ждать. Влился в коллектив легко. КИНЕФ для меня - главное предприятие. Плюс здесь и отец работает. Можно сказать, у нас уже династия.

В совете молодых специалистов прошлого созыва работал в культурно-массовом секторе, который занимается организацией множества мероприятий. Все это мы проводим для привлечения молодежи нашего предприятия. Никто, конечно, насильно участвовать не заставляет, но желающих всегда очень много. В конце года подводятся итоги, и самые активные участники поощряются призами.

«Можно проявить даже творческие способности»

Анна АСТАФЬЕВА, инженер-лаборант:

- Совет молодых специалистов дает возможность реализовать себя, быстрее адаптироваться на предприятии и вести насыщенную жизнь. Развитие идет не только в профессиональной деятельности, но и в сфере организаторских, лидерских и даже творческих способностей.

На КИНЕФе я работаю с октября 2018 года, после окончания вуза. Выбрала это производство, потому что живу в Киришах. КИНЕФ - серьезный, мощный градообразующий гигант. Трудиться здесь более престижно, более интересно в моем понимании. В целом я человек, который быстро адаптируется в коллективе, но все равно надо «притереться» на новом месте. Поначалу уходишь в работу с головой. Ну а общественная нагрузка эти проблемы немного разбавляет. Жизнь становится интереснее. Чувствуешь свою востребованность.

На нашем предприятии вообще прекрасная возможность для реализации молодежи. Сам факт существования совета молодых специалистов говорит о многом. При устройстве на завод нам выплачивают небольшие подъемные. На первом этапе есть наставники, которые берут над тобой шефство и всегда помогут советом.

«Работать на производстве интереснее, чем сидеть в офисе»

Евгений ГЕВЛЕНКО, машинист технологических насосов:

- Мне нравится, как работает совет: и как информирует о своих мероприятиях, и как их проводит. Выделить могу деловую игру «Мой завод», которая проходит раз в год. Также участвовал в соревнованиях по промышленной и пожарной безопасности. Два раза баллотировался в совет, но не получилось туда попасть.

Могу точно сказать, что совет помогает адаптироваться молодым ребятам: и на заводе, и в жизни. Сам я не местный. От родственников узнал про завод, посоветовали устроиться сюда после окончания московского РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело». Мне показалось, что работать на производстве интереснее, чем сидеть в офисе.

«Можно задать вопросы руководству напрямую»

Евгений МЕФОДЬЕВ, машинист компрессорных установок:

- Семинар молодых специалистов - очень важное событие. У ребят есть возможность задать интересующие вопросы, что-то уточнить. Всем такой формат нравится.

Я устроился на КИНЕФ в августе 2016 года в ремонтный цех, отработал там два года. Мне повезло, что бригада попалась очень хорошая. С первых дней влился в общественную жизнь, меня пригласили в КВН - знали, что играл за школу и техникум. Начал принимать участие в мероприятиях совета молодых специалистов. Мы выиграли с нашей командой «Деловую игру», и в марте я уже попал в состав совета, а позже был его председателем два года подряд. Сейчас передаю свои дела новому составу, но все равно буду участвовать в его жизни.

Сегодня я уже работаю машинистом компрессорных установок. Заочно получаю высшее образование - предприятие предоставило возможность совмещать работу и учебу. И совершенно точно буду строить свою карьеру на КИНЕФе.