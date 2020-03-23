Ждем тепла: Синоптики дали прогноз погоды в Санкт-Петербурге на лето 2020

Практически во всех регионах страны весна и лето будут теплее нормы и Северо-Западный регион не исключение. Более того, судя по прогнозу погоды в Санкт-Петербурге на лето 2020 года, у нас даже будет не очень много дождей. Это данные Гидрометцентра на, так называемый, вегетационный период – с апреля по сентябрь.

По графикам, в апреле теплее обычного будет на востоке нашего региона – это ближе к Карелии. В Петербурге середина весны будет более дождливой, а среднемесячная температура – уложится в нормативные рамки, около +4 градусов.

В мае тепло переместится западнее и зацепит Петербург – солнышко будет греть сильнее, и средняя температура за месяц окажется выше нормы, которая составляет +11 градусов.

Июнь и июль температурных рекордов пока что не обещают. Холоднее +16…+18 в среднемесячном эквиваленте быть не должно, но и особой жары пока не ждем. Впрочем, можно верить в то, что на небе будет чаще светить солнышко, чем хмуриться тучи. По крайней мере, судя по прогнозным картам, эти два месяца отметятся дефицитом осадков. Август, в свою очередь, может оказаться самым теплым и засушливым из всех летних месяцев. По прогнозам, норма – а это +16,2 градуса – может быть превышена.

А в сентябре все снова вернется к среднестатистическим значениям. И температура, и количество осадков будут в пределах нормы. Но «бабье лето» пока что под большим вопросом.

Впрочем, в региональном отделении Гидрометцентра «Комсомолке» напомнили: точность такого прогноза не выше 60-70 процентов. Предсказать аномалии, такие, например, как случились нынешней зимой, в подобных расчетах сложно.