Собаку, которая спасла пожилую хозяйку от смерти, отправили в приют для животных в Санкт-Петербурге

Вот уже почти четыре месяца сотрудники петербургского приюта для животных «Полянка» ищут новый дом для постоялицы по кличке Инесса. Прошлой осенью собака спасла от смерти свою хозяйку, пожилую бабушку - а потом оказалась на попечении неравнодушных людей.

В октябре прошлого года с бывшей хозяйкой собаки, одинокой бабушкой, случилась беда: посреди ночи ее свалил инсульт. Счет в таких ситуациях всегда идет на минуты — и неизвестно, как бы все сложилось, если бы не Инесса. Увидев, что хозяйка лежит на полу без движения, она принялась лаять, выть и царапать стены. От шума проснулись соседи. Когда до бабушки не удалось достучаться — вызвали спасателей.

Такой Инесса попала в приют - напуганной и не понимающей, что происходит. Фото: приют для животных "Полянка".

- В итоге бабушку увезли в больницу, - рассказала «Комсомолке» сотрудница приюта Олеся Дудникова. - А Инессу, оставшуюся без присмотра, определили в приют. На самом деле такие истории случаются не так уж редко — только обычно собак и кошек просто отправляют на улицу. Так что нашей питомице, можно сказать, повезло.

Судя по всему, продолжает наша собеседница, Инесса жила у бабушки с щенячьего возраста и успела привыкнуть к домашнему уюту и обращению. Сейчас для нее, конечно, стараются создать все условия, но к разнице между родными стенами и казенными чувствительное животное адаптируется с трудом.

- Это же как с ребенком — представьте, что он был с рождения окружен заботой, а потом его взяли и отдали в детский дом, - вздыхает Олеся. - Вот и Инесса: других людей она за всю свою жизнь почти что и не видела, так что пока ведет себя довольно трусливо. Почему-то побаивается мужчин — видимо, остался в памяти какой-то плохой опыт.

Сейчас Инесса понемногу адаптируется к новым условиям, но сходиться с незнакомыми людьми ей все еще трудно. Фото: приют для животных "Полянка".

Из-за этого, рассказывает девушка, Инесса до сих пор не могут найти новую семью. Если другие собаки сразу же бегут к человеку, виляют хвостом и тянутся облизывать руки, то она скромничает и осторожничает. Собаку уже пытались взять в добрые руки, но через какое-то время вернули — не сумели найти с ней «общий язык».

- На самом деле она очень послушная и ласковая, - признается девушка. - Просто нужно время, чтобы это понять.

Попробовать стать новыми хозяевами Инессы можно, обратившись в приют «Полянка» по телефону +79643426412.