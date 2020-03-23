Петербуржцам, которые из-за коронавируса застряли в Сербии, удалось вернуться домой

Зеленый парк, по которому еще несколько дней назад оживленно гуляли сербы и туристы, сегодня не просто опустел - он обнесен оградительной лентой, которая красноречиво намекает, что собираться здесь нельзя. «Мы гуляли тут, когда шли к реке. Теперь здесь все оцепили, чтобы люди не встречались в этом парке», - рассказывает петербурженка Анастасия Мельникова, снимая на камеру безлюдные дорожки и скамейки.

В Белград они с супругом прилетели полторы недели назад. Хотели поправить здоровье и заодно отметить день рождения – у обоих он 18 марта. Охватившую весь мир пандемию в расчет не брали – ведь в Сербии коронавирус тогда не бушевал. Однако заграничная поездка Анастасии Мельниковой и Федора Сопкина легким движением руки сербского правительства превратился в квест под названием «Вернуться на родину».

Отдых превратился в квест под названием «Вернуться на родину»Фото: Личный архив

Обратный рейс был запланирован на утро субботы, однако супруги с удивлением узнали, что Сербия закрыла границу, их самолет отменен, а когда будет следующий, неизвестно.

- И мы тут были не единственные. В таком же положении оказались еще более 30 человек, - рассказывает Анастасия корреспонденту «Комсомолки». – Мы создали чат в мессенджере, чтобы быть на связи друг с другом, постоянно звонили в консульство, но ничего конкретного в ответ не получили. Как надолго мы здесь – было неизвестно.

Пока сербская полиция не начала разгонять людей, собирающихся в группы, застрявшие на чужбине россияне устраивали флешмобы: выстраивались на улицах Белграда с табличками «Мы хотим домой». А потом, как рассказывает Анастасия, карантинные меры начали ужесточать.

В Белграде Анастасии и Федору пришлось задержаться на три дняФото: Личный архив

- Сначала комендантский час наступал в восемь вечера, на следующий день – уже в пять. Потом перестал ходить общественный транспорт, а люди стали появляться на улице только в перчатках и масках, - делится петербурженка.

Путем долгих и непростых переговоров с консульством, Анастасии и Федору все же удалось вылететь в Россию. Сегодня днем супруги прилетели в Москву. Прежде, чем выпустить пассажиров из самолета, всем померили температуру. Вечером Анастасия и Федор будут в Петербурге. Отправят ли их на официальный карантин, пока неясно.

- На работе мне сказали, что до 7 апреля меня не ждут, - смеется Анастасия. – Буду трудиться удаленно, как и многие сейчас.