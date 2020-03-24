Верблюда из фильма «Тобол», которого несколько лет держали на цепи в гараже, привезут спасать в «Велес»

В самом скором времени в центре помощи для диких животных «Велес» ожидается необычное пополнение. Из пасмурной и холодной Тюмени в Санкт-Петербург привезут двугорбого верблюда по имени Кеша — звезду большого кино и зверя с непростой судьбой.

Известность пришла к Кеше дважды. В 2018 году он «снялся» в исторической драме «Тобол». А когда картина отгремела по кинотеатрам, местные зоозащитники выяснили, что в обычной жизни четвероногой звезде приходится несладко: оказалось, что хозяин держит Кешу, прикованного за ногу цепью, в обыкновенном гараже среди тюменских многоэтажек, а по выходным выводит в парк, где катает на нем взрослых и детей. Между собственником и активистами завязалась долгая изматывающая война, точкой в которой стало решение выкупить верблюда и передать в петербургский центр «Велес».

На "Родине" Кеша жил в гараже, прикованный цепью. Фото: РКЦ "Велес"

- Строго говоря, обращались с Кешей не так уж плохо, - констатирует руководитель центра Александр Федоров. - Хозяин купил его еще верблюжонком, десять лет назад. За 400 000 рублей — огромные по тем временам деньги. Но верблюд — животное специфическое, содержать его не так просто.

Видимо, в какой-то момент, продолжает Федоров, у Кеши возникли проблемы с питанием и температурным режимом. Из-за них у животного развились болезни суставов, практически атрофировался один из горбов, и начала вылезать шерсть.

Деньги на выкуп верблюда — 300 000 рублей с учетом перевозки из Тюмени в Санкт-Петербурге — собирали буквально всем миром. И уложились в рекордные сроки: 19 марта в группе «Велеса» появилось сообщение о сборе средств, а уже 22 организаторы объявили, что он благополучно завершился. Теперь дело осталось за малым — доставить Кешу в новый дом.

Новый постоялец появится в центре "Велес" в течение двух недель. Фото: РКЦ "Велес"

- Мы уже приготовили ему место в нашей конюшне, - рассказывает Федоров. - Будет жить по соседству с лошадьми. Работы впереди, конечно, еще много — нужно будет как минимум сделать ему рентген всех суставов и УЗИ, чтобы понять, как быть дальше. К тому же верблюд для нас — животное новое, таких постояльцев в «Велесе» еще не было. Но, я думаю, мы справимся.

Новый питомец должен приехать в «Велес» в течение ближайших двух недель — его привезет сам хозяин в специальном фургоне.

- Нам сказали, что Кеша, несмотря на внушительные размеры, ласковый, как котенок, - смеется Федоров. - Вот и проверим на практике.