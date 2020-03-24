Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года: У 7 пациентов подтвердился диагноз

В мире продолжается пандемия новой «китайской пневмонии». Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года увеличилось на пять человек. Еще два инфицированных зарегистрированы в Ленинградской области. Всего заражений новым вирусом в Северной столице и 47-м регионе начитывает 24 случая.

- В Петербурге зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения.

Так, на 24 марта в Боткинской больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса находятся 19 петербуржцев и трое жителей Ленинградской области.

Также по данным 23 марта с подозрением на вирус находятся 39 пациентов, из них 26 детей.

Всего с начала пандемии 21 подтвержденных случаев новой инфекции в Петербурге и трое - в Ленинградской области. Два человека после выздоровления выписаны.

По всей России 438 случаев коронавирусной инфекции. Летальных исходов нет.