2020-03-24T17:25:48+03:00
Происшествия

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года: У 7 пациентов подтвердился диагноз

За 24 марта 2020 года количество зараженных коронавирусом в Петербурге и Ленобласти увеличилось
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки количество зараженных коронавирусом в Петербурге и Ленобласти увеличилось на семь человекЗа сутки количество зараженных коронавирусом в Петербурге и Ленобласти увеличилось на семь человекФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В мире продолжается пандемия новой «китайской пневмонии». Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года увеличилось на пять человек. Еще два инфицированных зарегистрированы в Ленинградской области. Всего заражений новым вирусом в Северной столице и 47-м регионе начитывает 24 случая.

- В Петербурге зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения.

Так, на 24 марта в Боткинской больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса находятся 19 петербуржцев и трое жителей Ленинградской области.

Также по данным 23 марта с подозрением на вирус находятся 39 пациентов, из них 26 детей.

Всего с начала пандемии 21 подтвержденных случаев новой инфекции в Петербурге и трое - в Ленинградской области. Два человека после выздоровления выписаны.

По всей России 438 случаев коронавирусной инфекции. Летальных исходов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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