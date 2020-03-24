В Финском заливе орлы клюют погибших тюленят и нерпят

Второй облет вертолетной «службы спасения» балтийских тюленей и нерп показал серьезную опасность, которая грозит всей популяции этих ластоногих существ, обитающих на Финском заливе. Из-за отсутствия льда им приходится выбираться на камни, где слабые и молодые особи гибнут, становясь добычей пернатых хищников.

- Экспедиция показала бедственное положение ластоногих – на камнях детеныши подвергаются массированным нападениям хищных птиц. Так, на одном из островков было отмечено одновременно около тридцати орланов-белохвостов, кормившихся убитыми тюленятами, - приводит слова директора «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслава Алексеева пресс-служба компании «Бронка Групп», выделяющей вертолет для полетов.

Еще около десятка балтийских нерп, спасаются на последнем кусочке льда в Финском заливе. Здесь они и рожают потомство. Но из-за отсутствия льда бельки потеряют связь с мамой и, скорее всего, погибнут.

Вторая вертолетная экспедиция показала бедственное положение ластоногих. Популяции грозит гибель. Фото: "Бронка Групп"

А взрослые тюлени из-за теплой зимы ослаблены, так как были вынуждены были плавать в воде вместо отдыха на льду. И они не могут защитить детей от нападок хищников. И хоть спасатели готовы сорваться на выручку в любой момент, уберечь всех нерпят не удается.

Петербуржцев и жителей Ленобласти призывают сообщать в центр спасения тюленей, если они заметят малышей на берегу залива. Только за последние дни удалось подобрать и спасти четверых детенышей.

Отметим, что балтийская нерпа внесена в Красную книгу России как исчезающий вид. За последние 30 лет их численность упала с четырех тысяч до ста особей. А аномально теплая зима 2019/2020 годов создала угрозу для полного исчезновения балтийской кольчатой нерпы.