«Надеюсь, коронавирус не найдет мой адрес»: Эдита Пьеха рассказала о самоизоляции на время пандемии

Пандемия коронавируса так или иначе затронула многих в России. Не остались в стороне и звезды, большая часть которых ушла на самоизоляцию. О страшном вирусе наслышана и народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая уже приняла все меры, чтобы защитить себя от него. Об этом певица рассказала «Комсомолке».

- Этот коронавирус большая беда, но панику надо останавливать, была ведь холера и тиф, - вздохнула Эдита Пьеха. - Погибло много людей тогда, а сейчас мы поумнее. Я сама выросла в очень бедной семье. С 2 до 9 лет пережила войну во Франции. Потеряла отца и брата, они были шахтерами. Поэтому, наверное, смотрю на жизнь с осторожностью. Но есть ведь и много всего положительного: рождение дочки, внуков. Благодаря им я держусь.

Сейчас Эдита Пьеха временно не ездит в Петербург. Все время она проводит в области, где у нее дом.

- Я не верю, что коронавирус должен найти мой адрес, - делится артистка. - У меня папа умер от силикоза, брат от туберкулеза, мама - от белокровия. В моей семье болезней хватало, к сожалению. Я сейчас живу в деревне на воздухе. Не езжу в город. Стараюсь не общаться с людьми. Только в кругу семьи здесь: у меня помощница по хозяйству Вера и помощница по делам Нина Вячеславовна. У нас небольшой домик. Две комнаты наверху, две внизу. И думаю, что боженька нас убережет от этого коронавируса.

Пережить изоляцию артистке помогают ее питомцы.

- У меня три молодые собачки, они не болеют, - улыбается Эдита Пьеха. - Им по два года. Были еще собаки, но они от старости умерли. Но всего у меня было их штук семь. Самая молодая сейчас - Муся.

- Эдита Станиславовна, Михаил Боярский говорил, что спасается от вируса водкой…

- Водкой? Я не признаю такого лечения, - посмеялась артистка.