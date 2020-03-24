Режиссер Константин Бронзит воссоединился с семьей и отправился на домашний карантин

Главный современный аниматор Константин Бронзит, работы которого завоевали множество фестивальных наград и дважды выдвигались на "Оскар", перешел на удаленную работу и вместе с семьей вынужденно находится на карантине по коронавирусу. А дело все в том, что на днях его супруга вместе двумя дочерьми прилетела из Лондона.

- Путешествие планировалось задолго до начала пандемии. Ехало много детей с родителями, учителя - большая групповая поездка с классом на восемь дней. Не хотелось отказываться. Тем более, когда они уезжали, обстановка в Великобритании была спокойная, - рассказал журналисту «КП» Константин Бронзит. – Но уже тогда Лондон совсем опустел, на улицах города ни единой души. В кафе, грубо говоря, кроме бармена никого. В гостинице завтракала только наша группа. До объявления жесткого карантина местные уже закрылись дома и сторонились общественных заведений.

Поездка для семьи прошла не без приключений. За неделю, пока они наслаждались красотами туманного Альбиона, многое поменялось. Например, отменили прямой рейс Лондон-Петербург.

- Началась небольшая паника, хотя авиакомпания прислала всем уведомление, что все полетят в Петербург через Москву. Но согласно билетам, мою семью разделили: одна дочка должна была лететь в один день одним рейсом, а вторая с мамой на следующий день (одна из дочек несовершеннолетняя, – прим. Авт.), - поделился собеседник. - Попытки решить проблему самостоятельно не увенчались успехом: дозвониться по обычным телефонам было невозможно. Автоответчик отвечал, что линия перегружена.

Воссоединить семью помогли телеведущая Екатерина Мцитуридзе и генеральный директор одной из российских авиакомпаний Виталий Савельев. Как утверждает режиссер анимационных фильмов, лично главу авиакомпании он не знает, но в курсе, что тот помог.

- Долетели хорошо. В Пулково группу попросили заполнить анкеты и измерить температуру, - отметил он.

Сейчас семья на карантине, чувствуют себя хорошо. Хоть Константин Бронзит не покидал страну, все же решил две недели никуда из дома не выезжать. Трудиться без проблем может и дистанционно. Работы из-за сложившейся ситуации меньше не стало. С друзьями пока не встречается: общаются «онлайн» или по телефону. Выходит только в магазин за продуктами.

- Вчера приходил заведующий местной районной поликлиникой, взял у нас пробы на коронавирус. Он сказал: если вирус обнаружится – позвонят. Если результат окажется отрицательный, то с нами никто связываться не будет. Через какое время результаты станут известны – не сказали. Но через 10 дней они снова возьмут анализы, - пояснил петербуржец.

Он уверен, что паниковать не стоит. Важно разумно фильтровать информацию и принимать необходимые меры профилактики: мыть чаще руки с мылом, в общественных местах пользоваться антисептиком, без веской причины не выходить из дома.

- А что у нас происходит? На улице полно народу, люди собираются в ресторанах. Как будто Россия и в частности Санкт-Петербург – это отдельный остров, которого вирус не касается, - вздыхает знаменитый мультипликатор.

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