В Боткинской больнице откроют лабораторию для выявления коронавируса

Чтобы разгрузить петербургские поликлиники, в которых сегодня любой желающий может сдать тест на коронавирус, Боткинская больница планирует открыть дополнительную лабораторию. В нее будут свозить биоматериал из пунктов сбора для того, чтобы обратившиеся могли как можно скорее получить свой результат. Как отметил главврач Боткинской больницы Денис Гусев, в день медики смогут обработать около сотни образцов.

- Мы рассчитываем, что сообщать результаты мы будем уже через день, - говорит он. – Запуститься планируем либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Тесты будут те, которые закупает Роспотребнадзор. Я думаю, с помощью нашей лаборатории мы сможем разгрузить поликлиники нашего города.

На пресс-конференции главврач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил об открытии лаборатории.Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Также Денис Гусев отметил, что вирусные центры Петербурга не прекратили работу и по остальным направлениям. Жителей Северной столицы готовы тестировать не только на коронавирус, но и на другие инфекции.

Кроме того, некоторые больницы уже меняют профиль. Так, с 16 марта всех тех, кто хочет провериться на ОРВИ, грипп и пневмонию, ждут в больнице Святого Георгия, которая в связи с пандемией стала инфекционным стационаром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/768667" frameborder="0"></iframe> Лабораторию для выявления коронавируса решили открыть в Боткинской больнице.Алина ЧЕМЕРИС

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