2020-03-25T18:16:35+03:00
Общество

Петербуржцы просят отменить просушку садов из-за коронавируса

Городские парки и сады – одни из немногих мест, где еще можно цивилизованно прогуляться на расстоянии друг от друга
Анна ПОСЛЯНОВА
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Если погода и состояние покрытий позволят, парки и сады обещают открыть раньше.Если погода и состояние покрытий позволят, парки и сады обещают открыть раньше.Фото: Александр ГЛУЗ
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С 24 марта в Петербурге на традиционную просушку закрыли крупные огороженные парки и сады.

В центре за ажурными заборами и табличками о просушке скрылись Таврический и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, сад Сан-Галли и сквер Галины Старовойтовой. Закрыты и Никольский сад и Сад дворца Юсуповых в Адмиралтейской районе, и Лопухинский сад на Петроградской Стороне, и Городской сад в Колпине.

– Несмотря на аномально теплую зиму и небольшое количество снега, сады и парки крайне нуждаются в просушке, – объясняют в Комитете по благоустройству Петербурга. – Почва переувлажнена. Просушка нужна, чтобы спасти дорожки от разрушения.

Регламент предусматривает просушку до 2 мая. На деле открыть парки и сады обещают к 24 апреля.

Тем временем жители Центрального района обращаются к властям с просьбой отменить либо максимально сократить просушку. В первую очередь, речь идет о Таврическом саде.

– Может быть, в порядке исключения, возможно отменить закрытие Таврического сада? Это же последнее прибежище в условиях возможной эпидемии! – поясняют активисты Центрального района. – Очевидно, если будут закрыты парки, то дети и взрослые будут толпиться в других небольших скверах. А работы по подготовке к летнему сезону вполне можно совместить с посещением горожанами.

Создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника не уверена, что просушку отменять возможно и нужно.

– «Просушка» не значит, что парки просто стоят и сохнут: за это время специалисты подготавливают деревья, газоны, дорожки и все остальное к сезону, – отмечает Мария. – Но не думаю, что есть смысл закрывать парки и сады надолго: эти работы вполне возможно провести в течение недели. Зима была бесснежной, и это упрощает подготовку. Если, конечно, в садах не накидали дикое количество песка, который теперь на газонах. По регламенту, весь лишний песок положено сметать с газонов и убирать. Но ни разу не видела, чтобы это делалось. По крайней мере, летом, когда поднимается ветер, в Таврическом становится очень пыльно.

В комитете уверяют, что специалисты будут внимательно следить за состоянием дорожек. И «если погода и состояние покрытий позволят, парки и сады откроют раньше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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