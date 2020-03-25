Домашних собак и кошек начали проверять на китайский коронавирус в Санкт-Петербурге

В Северной столице новое «вирусное» поветрие: горожане ведут к ветеринарам проверяться на коронавирус собак и кошек. Люди опасаются, что их домашние любимцы могут быть переносчиками опасной заразы.

- В последние две недели у нас постоянный наплыв клиентов, - сетует заведующая отделом молекулярной диагностики независимой ветеринарной лаборатории «Поиск» Дарья Крылова. - Обратилось уже несколько десятков человек, и поток не прекращается. Бывает, что люди приносят пробы от нескольких животных — скажем, от одиннадцати, от семнадцати собак разом.

Специалисты уверяют: кошкам и собака человеческий коронавирус не нужен. У них есть свои.Фото: Артем КИЛЬКИН

Откуда взялось мнение о том, что домашние питомцы тоже могут болеть китайским коронавирусом, специалисты не знают — скорее всего, кто-то, как это часто бывает, распустил слух в соцсетях.

- К тому же у людей из-за всей этой напряженной обстановки, просто все смешалось в головах, - констатирует Крылова. - Да, действительно, и у собак, и у кошек есть свои специфические коронавирусы, которые могут вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта или даже проблемы с дыхательной системой. Но они известны как минимум с середины прошлого века и к новому китайскому вирусу никакого отношения не имеют.

Более того, по словам эксперта, собачьи и кошачьи коронавирусы в принципе не представляют опасности для человека. Они, говоря научным языком, видоспецифичны — то есть, влияют только на один конкретный вид и не способны передаваться другому.

Хотите гарантированно себя обезопасить - начните тщательно мыть собаку после каждой прогулки.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Могут ли животные быть переносчиками китайского коронавируса — вопрос непростой, - признает Крылова. - Внутри организма собаки или кошки он точно не выживет, даже если вдруг каким-то образом туда попадет. В принципе, вирус может какое-то время сохраняться на теле животного — вместе с капельками влаги или частицами пыли. Но для того, чтобы он попал в организм человека, закрепился там и принялся размножаться, нужно очень постараться — облизать собаку, хорошенько ее обнюхать и так далее.

Специалист отмечает: из-за того, что люди не понимают, что коронавирусы бывают разными, и далеко не все из них действительно опасны, животных могут просто-напросто начать массово выкидывать на улицу.

- Поверьте, никакой причины для паники нет, - уверяет специалист. - Если вы хотите себя гарантированно обезопасить — можете просто мыть собаку после каждой прогулки.