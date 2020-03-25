В частной клинике Петербурге объяснили, почему их врач не ушел на карантин после поездки в Таиланд

Врачи, МЧС и Роспотребнадзор вот уже несколько недель твердят: «Если вы приехали из стран, где есть заражения коронавирусом, вы обязаны соблюдать двухнедельный карантин». Но соблюдают это правило далеко не все. А иногда даже те, кто по долгу службы клялся «не навредить». Еще недавно страну облетели новости о главном инфекционисте Ставрополья, которая после поездки в Испанию вышла на работу и стала контактировать с коллегами и студентами. У медика диагностировали коронавирус и возбудили на нее уголовное дело. Сейчас «доктор-зло» находится на лечении. Уже известно, что китайскую пневмонию подхватил от нее как минимум один человек.

Теперь же в поле зрения следователей попала медик из Петербурга. Ирина – детский и взрослый врач-отоларинголог, кандидат наук. Общий докторский стаж - 9 лет. Работает в медицинском центре XXI века в Петербурге и специлизируется как раз на лечении дыхательных путей, через который и передается опасный вирус. Работала в амбулатории, в стационаре и на скорой помощи.

- Ирина владеет современными методами диагностики и терапии заболеваний уха, глотки, гортани и носа у взрослых и детей, в том числе выполняет эндоскопический осмотр полости носа, носоглотки, гортаноглотки у пациентов с трех лет, - говорится в ее резюме.

В основном о враче в Интернете только положительные отзывы. Но Ирина, как выяснили следователи, 15 марта вернулась из Таиланда, где есть заболевшие коронавирусом. А уже 17 марта врач вышла на работу.

- Врач выполняла свои обязанности в штатном режиме, поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов клиники, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. - Проводится проверка по факту возможного сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

На Ирину предположительно пожаловалась ее подруга, узнав, что врач решила не уходить на карантин. Сама медик от комментариев отказывается. После случившегося она закрыла свою страницу в соцсетях и не отвечает на сообщения. В частной клинике уверены, что их сотрудница не нарушала закон.

- Руководство медицинского центра было проинформировано о том, что 15 марта сотрудница вернулась из отпуска в Тайланде и готова приступить к работе, - пояснили в клинике. - Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13 марта было рекомендовано только «гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию». В связи с тем, что сотрудница вернулась из страны, не включенной в этот список, она была допущена к работе.

С 19 марта сотрудникам клиники, вернувшимся из-за границы, рекомендовали уйти на самоизоляцию. Сама врат-отоларинголог сейчас изолирована в обсерватор до 29 марта.