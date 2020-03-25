Главврач Боткинской больницы: Сегодня о пике коронавируса в Петербурге нет и речи

Петербургские врачи готовы к любому сценарию, связанному с темпами распространения коронавируса. Об этом 25 марта на пресс-конференции заявил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. По его словам, на сегодня в медучреждении достаточно боксов и аппаратов ИВЛ, для того, чтобы оказать помощь всем заболевшим. Однако, подчеркнул он, все возможное делается для того, чтобы не допустить резкого взлета числа зараженных.

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему

По ситуации на 25 марта, в Боткинской больнице находятся 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Один из них лежит в реанимации. Как отметил Денис Гусев, у больного нет пневмонии и к аппарату искусственной вентиляции легких он не подключен. А содержат его в отделении интенсивной терапии для того, чтобы вовремя оказать помощь, если она потребуется.

По словам Дениса Гусева, сегодня в Боткинской больнице достаточно ресурсов, чтобы справиться с наплывом заболевших. Однако если их число резко вырастет, понадобятся дополнительные аппараты ИВЛ и реанимационные бригады.

- Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Мы уже сделали расчеты того, что нам необходимо, и направили их в Комздрав, вице-губернатору Эргашеву и главному реаниматологу города Щеголеву, - говорит Денис Гусев. - Кроме того, мы освободили некоторые отделения на Миргородской улице и сможем размещать там пациентов, которые контактировали с зараженными. Всего там примерно 150 мест.

Сегодня о пике коронавируса в Петербурге нет и речи, поясняет главврач Боткинской больницы, и когда он наступит – неизвестно. Пока, говорит Денис Гусев, по иронии судьбы, наибольшее количество людей с подозрением на эту инфекцию, поступило в пятницу 13-го. За минувшие же сутки Боткинская больница приняла 52 пациента, а выписала 70. Показатели средние, стабильные.

- Мы пока не видим такого роста заболеваемости, который есть в других странах, но мы его ожидаем и готовимся, - поясняет медик. – Когда возникает пандемия, все кто должен заболеть – заболеют. Таковы законы природы. И главное, чтобы происходило это равномерно по времени. И если у нас не будет резкого увеличения числе зараженных, мы сможем избежать проблем, с которыми столкнулась Италия.

Никто не жалуется

Сейчас, когда ситуация действительно непредсказуемая, колоссальная нагрузка легла на врачей Боткинской больницы. Но, как замечает Денис Гусев, несмотря на то, что зачастую работать приходится сверхурочно, он ни разу не слышал жалобу ни от одного из своих сотрудников.

- Инфекционисты – это особая категория врачей, - говорит он. – Люди шли в это направление осознанно, и если надо, они продолжают работать. Конечно, мы все это учитываем при оплате их труда.

Помочь медикам может каждый. Здоровым достаточно соблюдать режим самоизоляции, а заболевшим или попавшим на карантин, с пониманием относиться к ситуации.

- Большая часть наших пациентов адекватные, воспитанные, и понимают, что если у них есть симптомы, то надо провериться, - говорит заведующий 6-м инфекционным отделением Владимир Капацына. – Сегодня, например, мы выписали образцово-показательных пациентов: 10-летнюю девочку, которая вылечилась от коронавируса, и ее маму, у которой диагноз не подтвердился. Они каждый раз встречали нас улыбками, взаимопонимание с врачом было отличное. Было очень приятно их лечить.

Несмотря на собственную занятость, врачи Боткинской больницы станут помогать коллегам из городских поликлиник, где сейчас можно сдать тест на коронавирус. В ближайшие дни в медучреждении появится лаборатория, куда будут свозить биоматериал из пунктов сбора. В день медики смогут обрабатывать около сотни образцов, а результаты давать уже на следующий день.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 25 марта, в Боткинской больнице находятся 324 пациента, в том числе 20 детей. С подтвержденным коронавирусом – 19 взрослых. 16 из них петербуржцы, трое – из Ленобласти. За минувшие сутки выписали 70 человек, приняли 52.