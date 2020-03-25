Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин днем 25 марта объявил следующую рабочую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Такая мера должна сдержать распространение коронавируса в стране. «Неделя самоизоляции» продлится с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Общественный транспорт в продолжит работу, но как именно он будет работать на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге - этот вопрос сейчас решается. В «Горэлектротрансе», обслуживающем троллейбусы и трамваи в Северной столице, и Петербургском метрополитене от комментариев пока воздерживаются. «Пассажиравтотранс», который заведует автобусами, подтвердил, что и на следующей неделе работа продолжится.

– Работать транспорт точно будет в штатном режиме, но детали пока обсуждаются, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по транспорту Петербурга.

Наиболее вероятный вариант работы общественного транспорта Петербурга – по графику выходного дня.

– В любом случае транспорт будет работать, – пояснили «Комсомолке» в «Организаторе перевозок». – Сами еще все до конца не просчитали, но, скорее всего, будем работать по графику выходного дня, который был всегда для всех видов транспорта. Так, например, городской транспорт работал в новогодние праздники – с 1 по 8 января.

График выходного дня предусматривает больший интервал движения и, соответственно, меньше транспорта на линии и меньше задействованных сотрудников. Об изменении приема оплаты за проезд пока не сообщается.

В «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» отмечают, что пока никаких изменений на «неделю карантина» и никакого перехода на иной график работы не планируют.