Михаил Боярский рассказал, чем закупается в магазинах во время коронавируса

Актер Михаил Боярский входит в группу риска по коронавирусной инфекции: в конце прошлого года он отметил юбилей - 70 лет. Еще несколько дней назад он на своей странице в Инстаграме писал, что не видит никакой паники из-за коронавируса и удивлялся, почему многие скупают гречку и туалетную бумагу.

- Наверное, потому что у них понос, - размышлял актер. - Вот я не отношусь к любителям гречки, я ее не ем, но с удовольствием ем рисовую, овсяную и манную кашу. Для борьбы с коронавирусом использую старинный и проверенный русский способ - пью водку.

Но сейчас все меняется настолько быстро, что не заметить критичной ситуации сложно.

- Пока пытаюсь осмыслить, что вообще происходит, - теперь пишет Михаил Сергеевич. - Для меня это так же неожиданно, как и для всех на Земле. Пока я не определился, как дальше себя вести. Закончилась жизнь или только начинается… Я не понимаю пока ничего. Это настолько неожиданно, что рецепта, как существовать в изменившемся мире, я пока не нашел.

Боярский рассказал, что больше времени проводит с семьей, в основном дома. Но очень хочет уехать за город.

- Так сидеть дома просто невозможно. Как в камере какой-то, в комфортабельной тюрьме, - эмоционально посетовал он.

Впрочем, "забивать" холодильник продуктами Боярский, по его словам, не стал.

- В первую очередь купил соль и картошку, - написал он. - И вообще, если я и буду что-то покупать в массовом количестве, то только водку. Когда приходится выходить в аптеку, в продуктовый, надеваю маску.

Михаил Сергеевич, как известно, заядлый болельщик. Но по футболу он сейчас не соскучился. Говорит, все это бессмысленно.

- Можно скучать по всему, но мир изменился, все находится в подвешенном состоянии, и как долго это будет продолжаться — неясно, - размышляет актер. - Самое печальное, что нет никаких конкретных прогнозов и анализа происходящего на планете. Да, реальная угроза для всего человечества, о чем прежде нам рассказывали фантастические книги и фильмы катастроф, меняет сознание людей. И ты вдруг яснее понимаешь, что в жизни есть вещи действительно важные, а есть просто забава на досуге. Но ведь рано или поздно мы заскучаем и по забаве, а, точнее, по времени, когда могли позволить себе беззаботно следить за игрой в мяч, думая, что это едва ли не самое главное в жизни