Пособия на детей в Санкт-Петербурге 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

После обращения президента по поводу введения новых мер по борьбе с распространением коронавируса у петербуржцев появилось право на получение дополнительных выплат. Губернатор Александр Беглов рассказал, что городские власти работают на опережение, и разъяснил, как и где получить пособия на детей в Санкт-Петербурге 2020.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО ТРЕХ ЛЕТ – ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

По данным Смольного, в городе проживает больше 61 тысячи семей, у которых есть дети в возрасте до трех лет включительно и право на материнский капитал. Именно им и полагается дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, начиная с апреля 2020 года. Для этого мамы и папы могут направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через местный отдел МФЦ.

БЕЗРАБОТНЫМ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 1 МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Власти Петербурга отмечают, что неработающих горожан, вставших на официальный учет, сейчас в Северной столице немало. Но это не повод не позаботиться и о них.

- Больше всего людей волнует, не потеряют ли они работу и на какую поддержку могут рассчитывать. Сейчас уровень безработицы в Петербурге находится на прежних невысоких значениях – 1,5%. Услуги по трудоустройству в нашем городе можно получить дистанционно, в том числе через МФЦ, что особенно важно в период пандемии. Сейчас Петербург рассматривает возможность дополнительных выплат к пособию по безработице, - отмечает губернатор.

СУБСИДИИ ЗА ЖКХ – ПРОДЛЕВАЮТСЯ НА ПОЛГОДА

Не забыли и про категорий горожан, которые могут получить субсидию за жилищно-коммунальные услуги. Власти Петербурга уже приняли решение о том, что продлении данных выплат автоматически на полгода. За представлением субсидий за ЖКУ можно обратиться дистанционно через портал государственных и муниципальных услуг Петербурга (МФЦ).

О реализации других пожеланий президента в Петербурге «Комсомолка» сообщит дополнительно. В это время в правительстве Петербурга идет совещание, на котором обсуждаются первоочередные мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить устойчивость экономики города и поддержать граждан во время пандемии коронавируса.