2020-03-25T23:28:14+03:00
Общество

Пособия на детей в Санкт-Петербурге 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

Губернатор Александр Беглов пояснил, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей пособий на детей в Санкт-Петербурге 2020
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Губернатор рассказал о пособиях на детей в Санкт-Петербурге 2020, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей.Губернатор рассказал о пособиях на детей в Санкт-Петербурге 2020, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

После обращения президента по поводу введения новых мер по борьбе с распространением коронавируса у петербуржцев появилось право на получение дополнительных выплат. Губернатор Александр Беглов рассказал, что городские власти работают на опережение, и разъяснил, как и где получить пособия на детей в Санкт-Петербурге 2020.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО ТРЕХ ЛЕТ – ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

По данным Смольного, в городе проживает больше 61 тысячи семей, у которых есть дети в возрасте до трех лет включительно и право на материнский капитал. Именно им и полагается дополнительная ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, начиная с апреля 2020 года. Для этого мамы и папы могут направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через местный отдел МФЦ.

БЕЗРАБОТНЫМ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 1 МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Власти Петербурга отмечают, что неработающих горожан, вставших на официальный учет, сейчас в Северной столице немало. Но это не повод не позаботиться и о них.

- Больше всего людей волнует, не потеряют ли они работу и на какую поддержку могут рассчитывать. Сейчас уровень безработицы в Петербурге находится на прежних невысоких значениях – 1,5%. Услуги по трудоустройству в нашем городе можно получить дистанционно, в том числе через МФЦ, что особенно важно в период пандемии. Сейчас Петербург рассматривает возможность дополнительных выплат к пособию по безработице, - отмечает губернатор.

СУБСИДИИ ЗА ЖКХ – ПРОДЛЕВАЮТСЯ НА ПОЛГОДА

Не забыли и про категорий горожан, которые могут получить субсидию за жилищно-коммунальные услуги. Власти Петербурга уже приняли решение о том, что продлении данных выплат автоматически на полгода. За представлением субсидий за ЖКУ можно обратиться дистанционно через портал государственных и муниципальных услуг Петербурга (МФЦ).

О реализации других пожеланий президента в Петербурге «Комсомолка» сообщит дополнительно. В это время в правительстве Петербурга идет совещание, на котором обсуждаются первоочередные мероприятия, направленные на то, чтобы обеспечить устойчивость экономики города и поддержать граждан во время пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если у вас острая боль, приходите»: Стало известно, как будут работать частные клиники и стоматологии в Санкт-Петербурге во время карантина по коронавирусу
О том, как будут принимать пациентов врача во время карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге, рассказал директор Ассоциации частных клиник
Новости 24
Теплая погода 25 марта в Петербурге побила исторический температурный рекорд
Депутаты Петербурга намерены реализовать предложения президента по борьбе с коронавирусом
Трехкомнатная квартира вспыхнула на улице Диагональной
Инспекторы ДПС задержали доставщика еды с двумя водительскими удостоверениями
«Человек-паук» вытащил детскую коляску, улетевшую в купчинский карьер из-за штормового ветра
На трассе Кола в Ленобласти на полгода введут реверсивное движение
Петербургского школьника, пострадавшего от петард хулиганов, уличили во лжи
Молодого автохама со спецсигналами и пистолетом остановили на Пулковском шоссе
Из горящей квартиры на Вознесенском проспекте с вышки спасли девушек
Под суд пойдут два налоговых инспектора, бравших взятки
В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха
На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу движения
Почти 14 тысячам петербуржцев грозит карантин из-за коронавируса
На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода
Сотни тысяч молодых лососей выпустили в Неву и Нарову
Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин
Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике