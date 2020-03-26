2020-03-26T11:28:18+03:00
Происшествия

Алкоголь, сауны, женщины: Петербуржец за два месяца потратил 11 миллионов рублей, украденные у бизнес-тренера

Мужчина работал в частном доме, пока хозяин был за границей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина за полтора месяца прогулял 11 миллионов рублей, украденные у бизнес-тренера в ПетербургеМужчина за полтора месяца прогулял 11 миллионов рублей, украденные у бизнес-тренера в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Полиция Петербурга раскрыла дерзкую кражу 150 тысяч долларов из частного дома бизнес-тренера в поселке Песочный, Курортного района. В среду, 25 марта, правоохранители задержали 39-летнего ранее судимого жителя Сертолово, который работал помощником по дому у предпринимателя. Однако украденное у него изъять не получилось. Мужчина, получив легкие деньги, также легко с ними и расстался – буквально за полтора месяца он спустил более 11 миллионов рублей.

- Все потратил, прогулял, сауны, женщины, алкоголь, - признался на допросе подозреваемый. - С начала февраля и до сегодняшнего дня.

Пропажу крупной суммы денег хозяин дома обнаружил 23 марта, когда вернулся домой после долгой заграничной поездки, которая длилась с 15 ноября 2019 года до 21 марта 2020 года. 150 тысяч долларов он хранил в рюкзаке на чердаке, в специальном тайнике, оборудованном в стене.

Как выяснили полицейские, подозреваемый хорошо знал о том, где хранятся деньги у его хозяина, так как проработал в этом доме около пяти лет.

Получив такие большие деньги на руки, мужчина не стал скупиться. Крупных приобретений или вложений он не делал. Максимум – это ноутбук и одежда. Все остальное разгульный мужчина спустил на рестораны, клубы, женщин и другие развлечения.

Примечательно, что мужчина после хищения последней партии денег скрылся со своего места проживания в Сертолово, а его сожительница подала в полицию заявление о его безвестном исчезновении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан, а полиция выясняет, причастен ли он еще к подобным случаям краж.

Петербуржец за месяц спустил 11 миллионов рублей, украденные из частного дома бизнес-тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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