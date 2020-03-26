Алкоголь, сауны, женщины: Петербуржец за два месяца потратил 11 миллионов рублей, украденные у бизнес-тренера

Полиция Петербурга раскрыла дерзкую кражу 150 тысяч долларов из частного дома бизнес-тренера в поселке Песочный, Курортного района. В среду, 25 марта, правоохранители задержали 39-летнего ранее судимого жителя Сертолово, который работал помощником по дому у предпринимателя. Однако украденное у него изъять не получилось. Мужчина, получив легкие деньги, также легко с ними и расстался – буквально за полтора месяца он спустил более 11 миллионов рублей.

- Все потратил, прогулял, сауны, женщины, алкоголь, - признался на допросе подозреваемый. - С начала февраля и до сегодняшнего дня.

Пропажу крупной суммы денег хозяин дома обнаружил 23 марта, когда вернулся домой после долгой заграничной поездки, которая длилась с 15 ноября 2019 года до 21 марта 2020 года. 150 тысяч долларов он хранил в рюкзаке на чердаке, в специальном тайнике, оборудованном в стене.

Как выяснили полицейские, подозреваемый хорошо знал о том, где хранятся деньги у его хозяина, так как проработал в этом доме около пяти лет.

Получив такие большие деньги на руки, мужчина не стал скупиться. Крупных приобретений или вложений он не делал. Максимум – это ноутбук и одежда. Все остальное разгульный мужчина спустил на рестораны, клубы, женщин и другие развлечения.

Примечательно, что мужчина после хищения последней партии денег скрылся со своего места проживания в Сертолово, а его сожительница подала в полицию заявление о его безвестном исчезновении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан, а полиция выясняет, причастен ли он еще к подобным случаям краж.