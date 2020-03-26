2020-03-26T11:22:55+03:00
Общество

Коронавирус в Петербурге, новости на 26 марта 2020 года: подтверждены 5 новых случаев коронавируса

На утро 26 марта в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 330 пациентов, в том числе 16 детей
Петр КИБЕР
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На 26 марта в Петербурге зафиксированы еще пять случаев коронавируса.На 26 марта в Петербурге зафиксированы еще пять случаев коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новые данные привели городской и общероссийский штабы по коронавирусу. Так, по сведениям петербургских специалистов, по состоянию на вечер 25 марта в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус находились 330 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, в том числе 16 детей старше 5 лет.

- На лечении в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина с подтвержденным диагнозом находится 17 человек – 15 петербуржцев и два жителя Ленинградской области, - сообщил утром 26 марта городской Оперативный штаб.

Однако буквально несколькими минутами позже пришла обновленная информация от федеральных властей. Так, по стостоянию на 11:00 26 марта, в России зафиксированы еще 182 подтвержденных случая коронавиуса, из них пять – в Санкт-Петербурге.

Таким образом, всего по России заболевшими числятся 840 человек.

В Санкт-Петербурге с начала эпидемии был 21 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Но теперь к этому числу надо прибавить пять. Итого: 26 подтвержденных случая коронавируса.

При этом шестеро пациентов уже вылечены и выписаны из Боткинской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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