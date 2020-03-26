«Учился на психолога, но сошел с ума»: В Петербурге мужчина зарезал отца с матерью, чтобы «избавить от страданий»

30-летнего Кирилла до последнего обеспечивали родители. Отец мужчины Александр, по словам друзей, был железнодорожником, мать Наталья - кладовщик в ювелирной фирме. Одно время парень пытался выучиться на психолога: поступил даже в институт, но хватило его только на один курс. После этого Кирилл стал искать себя в разных профессиях. Пытался трудиться в ювелирной фирме с мамой, потом рассказывал, что устроился в детский парк, а затем стал охранником. В последнее время у Кирилла начались проблемы с психикой, и он остался без работы.

РОДИТЕЛИ ПОМОГАЛИ ДО 30 ЛЕТ

- Кирилл был спокойным, добрым парнем, - рассказали "КП-Петербург" друзья мужчины, которого сейчас подозревают в жестоком убийстве родителей. - Увлекался музыкой, был кришнаитом - а, значит, совсем безобидным. Его мама с папой были религиозными, часто ходили в храм, любили посещать театры. В семье все было хорошо. Он никогда ничего плохого не говорил о родителях. Рассказывал, что делает ювелирные украшения.

До 30 лет Кирилл жил с родителями. Отец с матерью во всем помогали сыну и не просили его съехать из "семейного гнезда". Но в последние годы парень сильно изменился. Увлекся наркотиками и загремел в психбольницу. После лечения, по словам друзей, Кирилл сильно изменился. Стал замкнутым и почти ни с кем не общался.

На мужчину возбудили уголовное делоФото: СОЦСЕТИ

- Мы когда с ним в храм ходили, он рассказывал, что любит родителей, - делится подруга Кирилла. - Они его во всем оберегали и давали деньги. Но он постоянно говорил, что не хочет жить. У него была депрессия. Он много пил, ел таблетки какие-то - снотворное. Он менялся на глазах. Раньше был веселый и жизнерадостный.

Друзья предполагают, что в тот злополучный вечер у парня произошло обострение. Кирилл схватил нож и зарезал лежащую на кровати мать, а потом набросился на отца. Наталья скончалась на месте, а Александр по пути в больницу. Собаку, которая была в семье, Кирилл пощадил. Сразу после случившегося мужчина сам пошел к соседям и рассказал о трагедии.

ЖИВОЙ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО СОБАКА

Еще интересный момент. Перед тем, как расправиться с самыми близкими людьми, Кирилл написал записку. По предварительной информации, в ней он объяснил, что таким образом избавляет маму с папой от страданий... В ближайшее время Кирилла отправят на психиатрическую экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", - сообщают в ГСУ СКР по Петербургу - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Естественно, случившееся стало огромным шоком для близких семьи. Никто не ожидал от Кирилла такой агрессии.

- Не можем поверить, - вздыхает подруга семьи. - Еще все беспокоились за собаку, которая жила с ними, даже позвонили в полицию, чтобы узнать, куда она делать. Но оказалось, ее забрала мать Натальи.

Расследование уголовного дела продолжается.