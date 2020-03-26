Карантин в Ленобласти из-за коронавируса: С 28 марта 2020 года будет закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов

Ленинградская область вводит жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса в регионе. С 28 марта 2020 года в 47-м регионе начинается карантин: в области будут закрыты рестораны и другие учреждения общепита, торговые и фитнес-центры, кинотеатры, музеи и театры.

- Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и магазины стройхозтоваров. Оставить работающими последние решено с тем, чтобы люди, которые захотят в «длинные выходные» самостоятельно заняться дома или на даче ремонтом — могли купить необходимые материалы или инструмент, - рассказали в администрации Ленобласти.

Турбазы, кемпинги, гостиницы в области будут работать, но в ограниченном режиме. Они смогут заселять посетителей, но никакие дополнительные услуги они оказывать не могут, рестораны и кафе на таких базах будут закрыты для посетителей и смогут только доставлять еду в номера.

Что касается ресторанов и кафе региона, они будут работать только на доставку. Принимать гостей в залы будет запрещено.

А вот учреждения здравоохранения будут работать по усиленному графику, который установят позже.

Детские сады на период «длинных выходных» переводятся в режим работы дежурных групп - ими смогут воспользоваться родители, которые в период выходных буду работать.