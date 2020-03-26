Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге: Как будут работать магазины и ТЦ с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Уже с понедельника, 30 апреля 2020 года, в стране начнутся нерабочие выходные - семь дней - «внеплановых каникул». «Комсомолка» выяснила, как с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге будут работать магазины и ТЦ.

Для начала хорошие новости: график работы крупных сетевых магазинов, судя по всему, никак не изменится — выходные выходными, а кормить народ все-таки как-то надо. Речь идет, в частности, о сети гипермаркетов «Лента» - в пресс-службе компании нам сообщили, что все магазины будут работать в штатном режиме.

Никаких «экстренных» нововведений не планируют и в компании розничной торговли X5 Retail Group, которая курирует «Пятерочки», «Перекрестки» и «Карусели».

Никуда не денутся и аптеки - они, как и продуктовые, относятся к магазинам жизнеобеспечения.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В плане графика и количества точек по городу все будет стабильно, - заверили нас в пресс-службе холдинга. - Все сети будут работать в прежнем режиме. Это же касается и онлайн-доставки продуктов.

А вот с крупными торгово-развлекательными центрами дело обстоит сложнее. На сегодняшний день все они оказались в подвешенном состоянии: если в Ленобласти все ТРЦ уже решено временно закрыть с 28 марта, чтобы не разводить заразу, то в Санкт-Петербурге они надеются на лучшее, но готовятся к худшему и отчаянно ждут хоть каких-нибудь официальных бумаг.

- Пока никакой конкретной информации у нас нет, - посетовали «Комсомолке» в администрации ТЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. - Но вы сами понимаете — карантин в стране вводят. Так что да, вполне возможно, уже на выходных будем закрываться.

А вот для крупных торговых центров, похоже, настают тяжелые времена - они готовятся к закрытию всего, кроме, опять же, продуктовых магазинов и аптек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Точно такая же ситуация сложилась в ТЦ «Европолис», «Гранд Каньон», «МЕГА Дыбенко» и «Питерлэнд»; только в «Галерее» на горячей линии нам заявили, что все идет по плану, и пока менять расписание работы никто не собирается. При этом, уточняют собеседники издания, речь не идет о стопроцентном закрытии комплексов: вне зависимости от того, какое решение примут «наверху», работать останутся продуктовые магазины и аптеки.

КСТАТИ

Между тем в «Ленте» появилась забавная акция - если покупатель берет меньше двух рулонов туалетной бумаге (а это в последнее время чуть ли не самый ходовой товар!), цена не нее снижается. Причем скидка может быть весьма существенной - до 70 рублей. Видимо, таким образом в магазинах хотят немного понизить градус напряжения в обществе.

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