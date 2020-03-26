2020-03-26T16:01:18+03:00
Общество

Карантин в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: Какие парки и магазины будут закрыты с 28 марта 2020 года

Из-за китайского коронавируса Петербург уходит в тотальную изоляцию по 5 апреля 2020 года. Публикуем список парков, которые будут закрыты в городе, а также даем последние новости по работе ТЦ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Все парки Санкт-Петербурга закрываются из-за карантина по коронавирусу с 28 марта 2020 года.Все парки Санкт-Петербурга закрываются из-за карантина по коронавирусу с 28 марта 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург переходит в режим тотальной изоляции. Уже с субботы, 28 марта 2020 года, в связи с карантином из-за коронавируса в Санкт-Петербурге закроются для посещения все кафе, рестораны, столовые, бары, а также все магазины, за исключением продуктовых. Соответствующее постановление сегодня, 26 марта 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов.

- Кроме того, вводится запрет на посещение парков, скверов и садов, многофункциональных центров и религиозных организаций, - отмечается в тексте постановления.

Отдельный блок ограничений вводится для общественного транспорта: в городе на восемь дней перестанут ходить маршрутки, а в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках временно приостановят действие льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров. Льготные проездные также нельзя будет купить: судя по всему, это нужно для того, чтобы у народа было как можно меньше соблазна куда-то выходить из дома. Также запрещается продавать (и, соответственно, покупать) газеты, журналы и другие печатные издания "из рук в руки", чтобы не увеличивать риск заражения.

Работать остаются продуктовые магазины, аптеки, а также заправки и зарядные станции для электромобилей.

Парки дополнительно оградят леерами, чтобы ни у кого не было соблазна туда залезть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парки дополнительно оградят леерами, чтобы ни у кого не было соблазна туда залезть.Фото: Олег ЗОЛОТО

Запрет будет действовать в течение восьми дней — с 28 марта по 5 апреля. Однако не исключено, что в случае возникновения необходимости городским властям придется его продлить.

КОНКРЕТНО

Какие парки будут закрыты с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге:

Летний сад

Михайловский сад

Парк им.Бабушкина

Парк Екатерингоф

Сестрорецкий парк «Дубки»

Зеленогорский парк

Александровский и Екатерининский парки в городе Пушкин

Парки в Петергофе

Павловский парк в городе Павловск

Таврический сад

Казанский сквер

Выборгский сад

Александровский парк

Приморский парк Победы

Брестский парк

Удельный парк

Летний и Петровский сады в городе Кронштадт

Сад Девятого Января

Сан Сан-Галли

Никольский сад

Сад дворца Юсуповых

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Овсянниковский сад

Сад Галины Старовойтовой

Парки «Ораниенбаум»

ЦКПО им.Кирова

Парк героев-пожарных

Московский парк Победы

Парк Куракина дача

Выборгский сад

А также по всем паркам, садам и скверам, закрытым на просушку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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