Карантин в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: Какие парки и магазины будут закрыты с 28 марта 2020 года
Санкт-Петербург переходит в режим тотальной изоляции. Уже с субботы, 28 марта 2020 года, в связи с карантином из-за коронавируса в Санкт-Петербурге закроются для посещения все кафе, рестораны, столовые, бары, а также все магазины, за исключением продуктовых. Соответствующее постановление сегодня, 26 марта 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов.
- Кроме того, вводится запрет на посещение парков, скверов и садов, многофункциональных центров и религиозных организаций, - отмечается в тексте постановления.
Отдельный блок ограничений вводится для общественного транспорта: в городе на восемь дней перестанут ходить маршрутки, а в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках временно приостановят действие льготных проездных для школьников, студентов и пенсионеров. Льготные проездные также нельзя будет купить: судя по всему, это нужно для того, чтобы у народа было как можно меньше соблазна куда-то выходить из дома. Также запрещается продавать (и, соответственно, покупать) газеты, журналы и другие печатные издания "из рук в руки", чтобы не увеличивать риск заражения.
Работать остаются продуктовые магазины, аптеки, а также заправки и зарядные станции для электромобилей.
Парки дополнительно оградят леерами, чтобы ни у кого не было соблазна туда залезть.Фото: Олег ЗОЛОТО
Запрет будет действовать в течение восьми дней — с 28 марта по 5 апреля. Однако не исключено, что в случае возникновения необходимости городским властям придется его продлить.
КОНКРЕТНО
Какие парки будут закрыты с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге:
Летний сад
Михайловский сад
Парк им.Бабушкина
Парк Екатерингоф
Сестрорецкий парк «Дубки»
Зеленогорский парк
Александровский и Екатерининский парки в городе Пушкин
Парки в Петергофе
Павловский парк в городе Павловск
Таврический сад
Казанский сквер
Выборгский сад
Александровский парк
Приморский парк Победы
Брестский парк
Удельный парк
Летний и Петровский сады в городе Кронштадт
Сад Девятого Января
Сан Сан-Галли
Никольский сад
Сад дворца Юсуповых
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Овсянниковский сад
Сад Галины Старовойтовой
Парки «Ораниенбаум»
ЦКПО им.Кирова
Парк героев-пожарных
Московский парк Победы
Парк Куракина дача
Выборгский сад
А также по всем паркам, садам и скверам, закрытым на просушку
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нерабочая неделя - подарок судьбы: Эксперты рассказали, что изменится в жизни петербуржцев в ближайшее время
«Комсомолка» собрала мнения представителей различных сфер после обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам (подробности)
Карантин в Ленобласти из-за коронавируса: С 28 марта 2020 года будет закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов
В ближайшие выходные, с 28 марта 2020 года, в Ленобласти из-за карантина по коронавирусу закрываются все рестораны, торговые центры и места досуга (подробности)
Пособия на детей в Санкт-Петербурге 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Губернатор Александр Беглов пояснил, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей пособий на детей в Санкт-Петербурге 2020 (подробности)
Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге
Скорее всего, метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года выйдут на линии по графику выходного дня (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»