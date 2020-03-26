2020-03-26T20:05:35+03:00
Общество

«Ситуация там адская»: Известный дирижер Фабио Мастранджело передал в Италию два миллиона масок и аппараты искусственной вентиляции легких

Спасительный груз должен прилететь в страну, где свирепствует эпидемия китайского коронавируса, уже на днях
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербургский дирижер Фабио Мастранджело родился в Италии в городе Бари.Петербургский дирижер Фабио Мастранджело родился в Италии в городе Бари.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Известный петербургский дирижер, художественный руководитель театра «Мюзик Холл» Фабио Мастранджело передал на Родину, в Италию, два миллиона медицинских масок и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом артист сегодня, 26 марта, рассказал «КП-Санкт-Петербург».

- Ситуация в Италии сейчас сложилась, можно сказать, адская, - признался Мастранджело. - Особенно на севере страны. Там очень пожилых людей, которые оказались беззащитны перед этим новым вирусом, поэтому статистика по смертности просто ужасающая.

По словам дирижера, 15 марта ему позвонил друг — губернатор области Апулия, в одном из городов которой Мастранджело появился на свет.

В Италии тяжелейшая нехватка медицинских масок и оборудования. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Италии тяжелейшая нехватка медицинских масок и оборудования.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Он обратился ко мне, фактически, от безысходности. Рассказал, что ситуация с каждым днем становится все хуже и хуже, что они выделили деньги на покупку масок и оборудования, но их просто негде взять, - вспоминает артист. - Он знал, что я много путешествовал по свету, что у меня может быть много знакомств — подчас самых неожиданных — и надеялся, что какие-то из них могут оказаться полезными.

Полезные знакомства действительно нашлись, но даже с ними поиск необходимого оказался непростой задачей. Спасительные маски и аппараты искусственной вентиляции легких, которых сейчас в Италии критически не хватает, искали в России, США, Японии, Германии — и везде либо встречали отказ, потому что все уже раскуплено — либо натыкались на другие сложности.

- В Германии нам попытались продать аппараты 2014 года, с давно истекшим гарантийным сроком, - продолжает наш собеседник. - И при этом выставили цену в 50 000 евро за каждый! Мы отказались, решили поискать что-то лучше, а потом узнали, что эти аппараты все-таки кому-то продали, причем еще дороже.

В Италии тяжелейшая нехватка медицинских масок и оборудования. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Италии тяжелейшая нехватка медицинских масок и оборудования.Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце концов через общих знакомых маэстро удалось найти человека в Шанхае, у которого оказалось собственное производство, и закупить у него два миллиона масок по два евро за штуку. В Китае же нашли и так необходимые Италии аппараты — 100 штук. Сейчас спасительный груз уже в пути — к месту назначения он должен прибыть уже в конце марта-начале апреля.

- Конечно, для меня видеть и переживать все это очень тяжело, - признается Фабио Мастранджело. - У меня в Апулии, в городе Бари живет мама, тети, дяди, сестры, племянники, племянницы, просто друзья. Все, что происходит — чудовищно. Я очень надеюсь, что это скоро закончится, и я очень благодарен России за то, что она помогает Италии. Это невероятно важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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