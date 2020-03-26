2020-03-26T19:54:04+03:00
Происшествия

Петербуржец умер от коронавируса на Кубе

При этом известно, что к 45-летнего мужчины был диабет
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анализ мужчины дал положительный результат на коронавирусАнализ мужчины дал положительный результат на коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Минздрав Кубы сообщил о смерти 45-летнего россиянина, прилетевшего в страну из Парижа. Известно, что уроженец Петербурга был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц страны. Анализы показали, что мужчина заражен коронавирусом. Ситуацию осложнял диабет, который был у пациента. Однако первое время его состояние было тяжелым, но стабильным. Потом резко ухудшилось, и ситуация вышла из-под контроля.

- Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний российский пациент скончался, - сообщает Минздрав Кубы. - Мужчина был в нестабильном критическом состоянии. В больнице находился на вентиляции легких. В анамнезе у него был сахарный диабет. Мы глубоко сожалеем о случившемся и передаем его семье и друзьям наши глубокие соболезнования.

Также на Кубе находится еще одна россиянка с коронавирусом. Девушка также их Санкт-Петербурга. О ее состоянии пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года
Петербуржца, укравшего 11 млн рублей у бизнес-тренера, заключили под стражу
Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»