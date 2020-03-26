Петербуржец умер от коронавируса на Кубе

Минздрав Кубы сообщил о смерти 45-летнего россиянина, прилетевшего в страну из Парижа. Известно, что уроженец Петербурга был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц страны. Анализы показали, что мужчина заражен коронавирусом. Ситуацию осложнял диабет, который был у пациента. Однако первое время его состояние было тяжелым, но стабильным. Потом резко ухудшилось, и ситуация вышла из-под контроля.

- Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний российский пациент скончался, - сообщает Минздрав Кубы. - Мужчина был в нестабильном критическом состоянии. В больнице находился на вентиляции легких. В анамнезе у него был сахарный диабет. Мы глубоко сожалеем о случившемся и передаем его семье и друзьям наши глубокие соболезнования.

Также на Кубе находится еще одна россиянка с коронавирусом. Девушка также их Санкт-Петербурга. О ее состоянии пока ничего не сообщается.