Умер первый зараженный коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер первый зараженный коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил губернатор города Александр Беглов. Пациент находился в больнице имени Боткина.

- Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, - сообщил губернатор. - У него был диагностирован коронавирус, но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться.

В Петербурге это первый случай смерти от коронавирусной инфекции.

На данный момент "КП-Петербург" выясняет личность и возраст умершего пациента.

Напомним, что на утро 28 марта в Петербурге было выявлено еще 11 зараженных коронавирусом. Также диагноз подтвердился у четырех жителей Ленинградской области. И того 15 инфицированных прибавилось за одни сутки. Всего в Северной столице и области зарегистрирован 41 случай заражения новым видом коронавирусной инфекции.