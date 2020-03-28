2020-03-28T16:43:08+03:00
Происшествия

Умер первый зараженный коронавирусом в Санкт-Петербурге

Первым умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге стал турист, вернувшийся 1 марта из заграницы
Лилия КОЗЛОВА
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Умер первый зараженный коронавирусной инфекцией в Петербурге 28 мартаУмер первый зараженный коронавирусной инфекцией в Петербурге 28 мартаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге умер первый зараженный коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил губернатор города Александр Беглов. Пациент находился в больнице имени Боткина.

- Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, - сообщил губернатор. - У него был диагностирован коронавирус, но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться.

В Петербурге это первый случай смерти от коронавирусной инфекции.

На данный момент "КП-Петербург" выясняет личность и возраст умершего пациента.

Напомним, что на утро 28 марта в Петербурге было выявлено еще 11 зараженных коронавирусом. Также диагноз подтвердился у четырех жителей Ленинградской области. И того 15 инфицированных прибавилось за одни сутки. Всего в Северной столице и области зарегистрирован 41 случай заражения новым видом коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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