"Для избежания коронавируса важно соблюдать карантин на нерабочей неделе": Беглов и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дали советы жителям Санкт-Петербурга

В субботу, 28 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы оказать методическую поддержку и узнать, чем еще может помочь федеральное правительство городу в борьбе с пандемией. Вместе с губернатором Александром Бегловым он осмотрел Боткинскую больницу, где находятся люди с коронавирусом и с подозрением на него. Они пообщались с пациентами по видеосвязи: узнали об их самочувствии и условиях содержания. Затем вышли во дворик медучреждения, чтобы ответить на вопросы журналистов. Их оказалось немало.

В режиме изоляции

Один из главных вопросов, который волнует сегодня россиян – как остановить распространение инфекции. Президент объявил следующую неделю нерабочей с полной оплатой заработной платы неспроста. Чтобы все провели ее дома, а не на природе или в большой компании.

- Важно, чтобы население соблюдало режим изоляции. Все дальнейшие наши действия будут зависеть от того, как мы с вами поможем остановить процесс. От этого зависит судьба многих наших старших родителей, друзей старшего поколения, - рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Вопрос не в том, какие дальше шаги сделает правительство или медицина, а в том, что каждый из нас сделает, чтобы минимизировать риски заболевания. Мы должны не проверять, выдержит или нет наше здравоохранение, а соблюсти все профилактические меры.

Губернатор и министр здравоохранения посетили Боткинскую больницуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министр отметил, что уже выделены средства на закупку оборудования и поддержку медперсонала. Важно, по словам Мурашко, оказать социальную поддержку медикам, которые стоят на первом рубеже.

Среди медицинского персонала в России есть единичные случаи заражения коронавирусом. Министр заверил, что это произошло не от контакта с больными, а от инфекции из вне.

- Сегодня делаем все, чтобы избежать резкого роста числа заболевших. Действия правительства направлены на то, чтобы отсрочить приход инфекции и дать время подготовиться, выработать комплекс мер. Россия имеет временной запас, - заявил он. - От того, как мы с вами будем себя вести, зависит дальнейшее развитие событий: либо начнется резкое нарастание, либо это пройдет в сглаженном режиме.

Средств защиты хватит всем

Острая тема для Петербуржцев – отсутствие средств защиты. Ни масок, ни антисептиков в аптеках уже давно нет. И то, и другое приходится делать самостоятельно.

Михаил Мурашко успокоил петербуржцев и отметил, что Министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок – около 30 миллионов. Четырехслойные и марлевые маски, по его словам, тоже эффективно защищают от инфекции. Об этом свидетельствуют показания специального тестирования.

Он обратил внимание на то, что носить маску дома или на улице смысла нет, необходимо выбирать, где ее надевать. А губернатор города и вовсе считает, что здоровому человеку она не нужна.

- Я много консультировался с врачами, они все в один голос говорят, что маска не работает, она не спасает. Это для самоуспокоения. Ее носят врачи и те, кто уже заболел, – подчеркнул Беглов.

Что касается антисептиков, то их количество тоже увеличится. На этой неделе в Смольном прошло совещание с производителями дезинфицирующих средств. Глава города обратил внимание на высокий спрос антисептиков и призвал наращивать объемы выпуска.

Однако чиновники уверены, что ни один дезинфицирующий раствор не окажется эффективным, если не помыть хорошенько руки с мылом. И чем чаще, тем лучше.

Тесты на коронавирус работаю без ошибочноФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тест-системы достоверны

Также в России наладили производство диагностических тест-систем на COVID-19.

- По тест-системам на инфекцию развернуты дополнительные производственные мощности. Одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тысяч тестов в день. Вчера лицензию получила еще одна компания, которая будет выпускать до 300 тысяч тестов в сутки. Сегодня утром добавилась еще одна частная компания. Мы не видим дефицита в производственных мощностях, - заверил Михаил Мурашко.

Все тесты, которые работаю на территории РФ, прошли подтверждение по эффективности, безопасности, чувствительности и специфичности. Поэтому разрешенные Росздравнадзором тесты имеют высокое качество и достоверность.

Министр обратил внимание на то, что критический период развития заболевания – 3-4 суток. Поэтому важно своевременно обратиться за медицинской помощью, чтобы не вызвать осложнений.