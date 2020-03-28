Не больше 12 человек: в детских садах Петербурга во время «длинных выходных» откроют дежурные группы
Сделать дежурные группы в детских садах властям всех регионов в пятницу порекомендовало Министерство просвещения.
- Для нас сейчас важно позаботиться о детях, чтобы они были в безопасности под присмотром воспитателей, и помочь родителям, чтобы они могли спокойно выполнять свои обязанности, - подчеркнул министр Сергей Кравцов.
В Петербурге изначально шла речь о том, что садики не будут работать вообще. Но к рекомендации "сверху" в Смольном прислушались.
- С 30 марта по 3 апреля в отдельных детских садах организуют группы воспитанников, - сообщили в комитете по образованию Петербурга. – Распоряжение подписал губернатор.
В перечне работающих детских садов 41 пункт. Дежурные садики есть во всех районах города. В большинстве по одному, в некоторых – по 3-4. Больше всего садов работать будет в Приморском районе – аж девять.
Впрочем, просто так отвезти ребенка в садик не получится. Во-первых, группы будут маленькими, не более 12 человек. Во-вторых, по распоряжению министра, это должны быть только дети сотрудников, которые работают в этот период в соответствии с президентским указом.
В Петербурге следуют этому правилу: чтобы ребенок попал в дежурную группу садика, его родители должны предоставить справку с места работы – «из организаций из президентского указа».
- Группа формируется по разновозрастному принципу, предусмотрено свободное посещение, - подчеркнули в Смольном.
КОНКРЕТНО
Какие сады будут «дежурными» на недели с 30 марта по 3 апреля (по районам)
Адмиралтейский: № 154
Василеостровский: № 5
Выборгский: №№ 3,8, 69, 95, 118, 121
Калининский: № 22
Колпинский: № 9
Красногвардейский: №№ 27, 55
Красносельский: 25
Кронштадтский: № 13
Курортный: № 13
Московский: №№ 40, 23, 428, 111, 98
Невский: №№ 115, 116, 133
Петродворцовый: №№ 30, 32
Приморский: №№ 8, 9, 40, 44, 49, 57, 67, 68, 77
Пушкинский: №№ 18, 39
Фрунзенский: №№ 72, 62, 78, 73
Центральный: № 19
НА ЗАМЕТКУ
Чьи дети имеют право пойти в дежурную группу
Указ Президента от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в России нерабочих дней» не распространяется на тех, кто работает:
- в непрерывно действующих организациях;
- в поликлиниках, больницах, аптеках и других медицинских учреждениях;
- в продуктовых магазинах и магазинах с товарами первой необходимости;
- на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах;
- в организациях, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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