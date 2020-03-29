Израненный детеныш тюленя приполз к людям в Кингиспеппском районе Ленинградской области

Неожиданное пополнение случилось вчера, 28 марта, в числе подопечных «Фонда друзей балтийской нерпы». Спасатели животных обнаружили на огороде в деревне Куземкино в Ленинградской области израненную, поклеванную чайками самку тюленя.

- Удивительно, как она вообще могла туда попасть, - рассказывают участники «Фонда». – Скорее всего она либо ползла с побережья четыре километра по лесу, либо поднялась на 20 километров от моря по реке Луга.

Самочку уже доставили в Санкт-Петербург. Сейчас ей предстоит долгий курс лечения и реабилитации. Детеныша успели поклевать птицы – на фотографиях с огорода в Куземкино видно, что шерстка животного бледно-розовая от крови. Скорее всего именно хищники заставили тюлененка совершить невероятный «марш-бросок» от морского побережья до человеческих угодий.

Еще одного нового постояльца зоозащитники нашли на пляже в Комарово. Фото: "Фонд друзей балтийской нерпы"

- Кроме того, вчера у нас появился еще один новый постоялец – тоже тюлень, но на этот раз самец, - рассказали спасатели животных «Комсомолке». – И тоже далеко не в лучшем состоянии: он сильно истощен и поклеван птицами. Его мы подобрали на пляже в Комарово. Будем лечить.

По словам участников «Фонда друзей балтийской нерпы», этот сезон очень сложен в плане реабилитации животных: из-за аномально теплой зимы новые животные разлучаются с родителями еще совсем малышами.