Игра на выживание: В Петербурге подростки придумали новое смертельное развлечение – ложиться на дорогу перед машиной

Еще не успели родители отойти от опасной игры подростков «беги или умри», когда дети пытаются успеть пробежать перед машиной, как молодежь придумала себе новое опасное развлечение. Среди школьников набирает популярность очередная смертельная забава, которая приводит взрослых в шок. Подростки бросаются под колеса автомобиля, ложась прямо на проезжую часть. На новую рискованную игру обратили внимание водители из Петербурга. Один из них снял даже на видео происходящее. Дело было в Пушкине.

На кадрах видно, как два ребенка выходят на дорогу и перекрывают одну из полос. Водители успевают увильнуть от них в последний момент. Самих же школьников, которые, к слову, в медицинских масках на лице, встревоженные шоферы приводят в восторг. Как оказалось, автор видео не единственный, кто стал очевидцем такой смертельной игры детей.

Подростки ложатся под проезжающие машины в Пушкине .

- Не первый раз уже это вижу, - признался другой водитель под постом в соцсетях Дмитрий Васькин. - Дети с ума сходят. На Дунайском проспекте тоже среди бела дня разлеглись.

Как оказалось, Петербург не единственный город, где подростки страдают смертельной забавой. Например, в Волжском две девочки легли на дорогу, чтобы снять видео ради лайков. Такое же повторили подростки из Вязьмы и школьница из Калининграда (таким образом она хотела привлечь к себе внимание).

Эксперты считают, что в ближайшее время новая игра вполне способна привлечь десятки, а то и сотни поклонников.

Дети устроили забег по крышам в Мурино .

- Могу предположить, что это новая акция, челлендж для «тик-тока» (популярная соцсеть – прим.ред.), - пояснил «КП-Петербург» президент Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. - Там любят сумасшедшие вещи делать. Вообще в последнее время все такие истории касаются «тик-тока». Например, последняя смертельная игра, где в ряд стоят трое школьников, один прыгает, двое других делают ему подсечку. Тот падает и бьется головой. Уже было несколько жертв от этой игры. И это не последние смертельные вещи, которые придут к нам из «тик-тока». Подростки хотят пощекотать себе нервы. Найти прикольную забаву. Кто-то один сделал, отметил другого, и все начинают повторять. Сейчас во время карантина число таких челленджей увеличится. Уже был недавно один – люди облизывали ободок унитаза, чтобы доказать что не боятся вируса.

С тем, что на время каникул увеличится число новых смертельных игр, согласны и психологи.

- Это не что-то новенькое, были такие истории и раньше - дети выпрыгивали перед поездом или машиной, - поясняет детский психолог Наталья Искра. - Такие игры подростковому возрасту свойственны. У школьников существует миф о собственной вечности. Они не верят, что они смертны. Это такая групповая зараза. Один в группе сделал, все будут повторять, чтобы оставаться популярными. Сейчас школы нет, делать подросткам нечего. Все это складывается в ситуацию, когда дети совершают очень рискованные поступки.