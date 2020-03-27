Студенты ГУАП осваивают навыки и профессии будущего

Новая реальность

Современный рынок труда жесток: хочешь иметь приличную работу и зарплату -продемонстрируй нанимателю, что именно ты знаешь и умеешь. Само по себе высшее образование уже не гарантирует успеха в карьере. Именно на конкретные практические навыки и ориентировано движение WorldSkills.

Миссия всемирной ассоциации WorldSkills - привлечение внимания к рабочим профессиям и развитие высоких профессиональных стандартов. Для этого организация проводит профессиональные соревнования для людей в возрасте до 22 лет. В нашей стране эта идея получила новое развитие в виде FutureSkills – российской инициативы проведения соревнований и исследований в области профессий будущего. По сути Future Skills – это блок перспективных компетенций, по которым проходят соревнования. Например, компетенции «Интернет вещей» и «Промышленная робототехника». Считается, что даже если какие-то компетенции сейчас не сильно распространены, они имеют огромный потенциал в ближайшем будущем.

Участие в чемпионате WorldSkills дает студентам возможность испытать себя, что повышает качество образовательного процесса. Фото: Медиацентр ГУАП.

Петербург - в лидерах

Государственный университет аэрокосмического приборостроения к движению WorldSkills в Петербурге присоединился одним из первых. Именно ГУАП начал развивать это направление в нашем городе и до сих пор вкладывает немало сил в его популяризацию. Университет входит в международную рабочую группу FutureSkills, занимающуюся поиском и выработкой наиболее востребованных в ближайшее десятилетие компетенций. И результат, как говорится, налицо: чемпионатный цикл прошлого года для Санкт-Петербурга стал настоящим прорывом. Впервые за всю историю WorldSkills представители учебных заведений Северной столицы только за октябрь-ноябрь 2019 года собрали 15 комплектов наград, большая часть из которых по перспективным направлениям FutureSkills. При этом львиную долю этих наград принесли Петербургу представители ГУАП. Студенты вуза стали победителями V национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech (Екатеринбург) по компетенции «Интернет вещей», а по итогам Финала III межвузовского национального чемпионата по стандартам WorldSkills (он проходил в Москве) ГУАП был награжден 5 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями!

Движение вперед

2020 год для ГУАП начался не менее продуктивно: впервые по инициативе и при активном участии Государственного университета аэрокосмического приборостроения Петербург принял масштабное всероссийское мероприятие – Отборочные соревнования Финала VIII национального чемпионата по стандартам WorldSkills. Также вуз при поддержке Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга и Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) выступил в качестве регионального координационного центра FutureSkills по проведению Отборочных соревнований. Студенты со всей страны будут состязаться в таких компетенциях, как «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Интернет вещей», «Интернет вещей юниоры», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Интернет маркетинг». Все эти компетенции представляют собой востребованные в высокотехнологичных отраслях экономики профессии. А значит, студенты получат возможность не только оценить свой уровень владения базовыми навыками, но и повысить шансы на трудоустройство после завершения учебы. К слову, повысить значительно: работодатели буквально охотятся за специалистами, подготовленными по компетенциям движения WorldSkills.

- Главное – не выход в финал чемпионата и даже не медали победителей, что, безусловно, престижно и почетно, – говорит ректор ГУАП Юлия Антохина. – Важно, что у студентов будет возможность раскрыть свой потенциал и продемонстрировать навыки, знания и умения, полученные в процессе профессиональной подготовки. Вузы сегодня готовят инженеров за достаточно короткий срок. И за это время у большинства из них нет возможностей познакомиться с реальным промышленным процессом, принять участие в решении реальных производственных задач. Подобные же чемпионаты как раз дают возможность студентам испытать себя, что в значительной степени повышает качество образовательного процесса.

Подготовка по компетенциям движения WorldSkills делает студентов востребованными специалистами. Фото: Медиацентр ГУАП.

СПРАВКА

Движение WorldSkills International зародилось в послевоенные годы, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных работников. Первые чемпионаты проводились для повышения престижа рабочих профессий. Сегодня WorldSkills – это не просто зрелищные соревнования, но и эффективный инструмент подготовки кадров для новых высокотехнологичных производств.

Движение WorldSkills организует и проводит конкурсы по профессиональному мастерству в каждой из 79 стран-членов Движения WSI. Такие конкурсы позволяют измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. В результате работодатели могут выбрать для себя лучший персонал из ребят, которые еще только получают образование. А сами учащиеся системы профессионального образования приобретают возможность изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.

ГУАП – университет, имеющий уникальный в российской и мировой образовательной практике профиль – аэрокосмическое приборостроение. В настоящее время вуз развивает не только «профильные» направления, но и является национальным лидером в области систем Интернета вещей (Internet-of-Things, IoT), Индустриального интернета и промышленной автоматизации (Industrial Internet), облачных (Cloud) технологий, машинного обучения, информационной безопасности.

Государственный университет аэрокосмического приборостроения одним из первых присоединился к движению WorldSkills. Фото: Медиацентр ГУАП.

КОНКРЕТНО

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - методология объединения физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, в единую сеть. Данная методология рассматривает организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.