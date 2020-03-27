2020-03-27T14:40:43+03:00
Общество

Более 60 тонн дезинфицирующей жидкости раздали бесплатно в Петербурге

Пункт проработал на Бумажной улице больше недели
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
В Петербурге бесплатный пункт выдачи средств дезинфекции на Бумажной улице, 17 проработал больше недели.В Петербурге бесплатный пункт выдачи средств дезинфекции на Бумажной улице, 17 проработал больше недели.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге бесплатный пункт выдачи средств дезинфекции на Бумажной улице, 17 больше не работает. Сегодня лавочку, как говорится, прикрыли. Но просуществовала она больше недели и, надо сказать, очень эффективно. В разгар пандемии, когда антисептики на вес золота, здесь ежедневно выстаивались очереди. Приходили с тарой разных объемов и размеров: с бутылками, банками. Хватало запасливых с канистрами, которые затаривались сразу на всю семью и, судя по всему, на ближайший год.

Во дворике стояло две цистерны: даром отдавали два вида дезинфицирующего раствора. Одна емкость с 25-процентным раствором хлормина Б для рук, вторая - 0,06% раствор гипохлорита кальция для обработки помещений. Генеральный директор ГосНИИхиманалит Анатолий Акулов рассказал корреспонденту «КП», что раздачу начали еще на прошлой неделе 19 марта. Акция с бесплатными антисептиками вызвала ажиотаж у жителей: разбирали, по его словам, все до грамма.

- В день расходовалось плюс-минус 10-12 тонн жидкости. Вчера подсчитали, что за неделю разлили порядка 50 тонн, - отметил Анатолий Михайлович.

Акулов также добавил, что с понедельника институт уходит на недельный на карантин. Если после изоляции потребность в антисептиках останется, то они планируют снова организовать пункт раздачи.

Петербуржцы встали в очередь за бесплатным средством для дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге: Как будут работать магазины и ТЦ с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В городских ТЦ постепенно готовятся закрывать все, кроме продуктовых и аптек. Рассказываем, как в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут работать магазины
Новости 24
Товарный поезд сбил автомобиль на переезде на Народного Ополчения
Отец историка Соколова, убившего невесту-аспирантку, после ядерных испытаний находится при смерти
Из-за карантина в Петербурге мигрантам продлят документы без привлечения к ответственности
Как с 30 марта по 5 апреля будут работать городские и пригородные автобусы в Петербурге
Криптофермы, укравшие электричества на 15 миллионов, обнаружили в Ленобласти
Одна из управляющих компаний Петербурга разрешила пожилым не платить за ЖКХ
Более 5 тысяч человек сдали анализ на коронавирус в Ленобласти
На птицефабрике в Ленобласти работал подпольный цех с алкоголем
В Пулково показали, как защищают пассажиров от коронавируса
Из-за коронавируса биржи труда в Ленобласти останавливают прием посетителей
Прокуратура оспаривает законность продажи дачных участков в поселке Графская Славянка
В Пулково предполетный досмотр прошли 30 улиток
Сотрудник уголовного розыска Петербурга подозревается в мошенничестве
Тракторист спас стройку от пожара, выдернув ковшом горящую бытовку
Мужчина украл у бывшей жены детей и вывез их в Петербург
Из-за коронавируса «Бессмертный полк» в Петербурге могут провести в интернете
«Минус коронавирус»: В социальной сети появилась официальная страница по борьбе Ленобласти с инфекцией
Минтруд: Нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля не должна включаться в число дней отпуска
Источник: в детской больнице в Колпино выявили коронавирус у пятилетнего ребенка
КГИОП решил сохранить часть Дома Басевича
Электрички Петербурга изменят расписание с понедельника, 30 марта
Специальные часы для посещения магазина пожилыми людьми появились в Петербурге