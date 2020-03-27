Более 60 тонн дезинфицирующей жидкости раздали бесплатно в Петербурге

В Петербурге бесплатный пункт выдачи средств дезинфекции на Бумажной улице, 17 больше не работает. Сегодня лавочку, как говорится, прикрыли. Но просуществовала она больше недели и, надо сказать, очень эффективно. В разгар пандемии, когда антисептики на вес золота, здесь ежедневно выстаивались очереди. Приходили с тарой разных объемов и размеров: с бутылками, банками. Хватало запасливых с канистрами, которые затаривались сразу на всю семью и, судя по всему, на ближайший год.

Во дворике стояло две цистерны: даром отдавали два вида дезинфицирующего раствора. Одна емкость с 25-процентным раствором хлормина Б для рук, вторая - 0,06% раствор гипохлорита кальция для обработки помещений. Генеральный директор ГосНИИхиманалит Анатолий Акулов рассказал корреспонденту «КП», что раздачу начали еще на прошлой неделе 19 марта. Акция с бесплатными антисептиками вызвала ажиотаж у жителей: разбирали, по его словам, все до грамма.

- В день расходовалось плюс-минус 10-12 тонн жидкости. Вчера подсчитали, что за неделю разлили порядка 50 тонн, - отметил Анатолий Михайлович.

Акулов также добавил, что с понедельника институт уходит на недельный на карантин. Если после изоляции потребность в антисептиках останется, то они планируют снова организовать пункт раздачи.