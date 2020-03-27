«Слоны и тигры скучают без аплодисментов»: итальянский цирк с экзотическими животными оказался заперт из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Из-за всеобщего карантина в Петербурге оказался «заперт» знаменитый итальянский цирк Togni — пятеро артистов и 25 экзотических животных, от зебр и верблюдов до аллигаторов, тигров и слонов. «Комсомолка» побывала в гостях у необычной труппы.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

На манеже цирка на Фонтанке резвится огромный черный бизон по кличке Атос. Копыта зверя тяжело стучат по арене, громко щелкает бич дрессировщика Ивана Дефоржа. Вот только аплодисментов и восторженных криков зрителей не слышно - аттракцион проходит при пустом зале.

Шерсть у бизона по кличке Атос лезет не от стресса - у животного, объясняют артисты, просто период линьки.Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитый итальянский цирк Togni приехал в Северную столицу еще в конце февраля - впервые за трехлетние гастроли по России. Артисты должны были радовать петербургскую публику до середины мая, потом сделать перерыв на время международного циркового фестиваля и продолжить выступать до конца лета. Но мировая пандемия коронавируса спутала все планы.

На карантине оказались даже тигры - в том числе любимец Давио Тоньи, годовалый тигренок Кинг.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, то, что происходит, просто ужасно, - рассказывает глава цирковой «семьи» Тоньи Давио. Он дрессировщик - выходит на манеж одновременных с шестью тиграми. - Все эти смерти, изоляция. У меня в Италии, в Милане, остались родственники - дочь, брат, кузины. Множество друзей. Вы не представляете, как я взволнован. Я каждый день смотрю по телевизору репортажи из Италии и надеюсь, что все это скоро закончится.

Сами артисты не унывают и надеются, что выступления скоро возобновятся.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за карантина Давио и остальные участники труппы вот уже две недели практически никуда не выходят из гостиницы - разве что только в магазин, купить каких-нибудь простых продуктов. Отмена представлений крепко ударила по бюджету семьи Тоньи. Благодаря тому, что самые большие расходы — на жилье и содержание животных — взял на себя цирк на Фонтанке, денег пока хватает, но тем не менее приходится экономить.

Чтобы животные не потеряли форму, семья Тоньи репетирует с ними каждый день.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Но это даже не самое главное, - констатирует Давио. - Мы все в первую очередь артисты. В «семье Тоньи» больше ста человек, которые выступают в цирках по всему миру. Я сам на манеже с восьми лет и за всю мою карьеру это первый такой большой перерыв. Ужасно не хватает аплодисментов, зрителей, той магии, которая творится на представлениях.

Животные обеспечены всем необходимым, а вот людям приходится экономить.Фото: Артем КИЛЬКИН

КИНГ И КОМПАНИЯ

Скучают без зрителей и животные – погрустнел даже любимец Давио, годовалый тигренок по имени Кинг, которого дрессировщик с молодых когтей растил у себя дома и выкармливал молоком из бутылочки с соской. В какой-то степени зверям приходится проще, чем людям - благодаря цирку на Фонтанке у тигров, слонов, кенгуру, бизона, зебр и верблюдов в достатке опилок и корма. Пространства бы только побольше . Чтобы звери оставались в форме, каждый день артисты прогоняют с ними цирковую программу - единственные в опустевшем на время карантина цирке.

Животные, как и люди, скучают без зрителей и аплодисментов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Они, как мы, тоже привыкли к вниманию публики, - рассказывает Давио. - С другой стороны - у каждого животного есть максимальное время, в течение которого с ним можно работать. Потом становится уже опасно - теряется концентрация, может возникнуть переутомление. Поэтому нагружать наших питомцев работой мы тоже не можем.

"Представления" цирк дает перед пустым залом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Дефицит активности восполняют вниманием - и сам Давио Тоньи, и остальные члены труппы бывают у своих питомцев по несколько раз в день, играют с ними, гуляют и общаются.

- У нас все еще открыт контракт с Петербургским государственным цирком, - отмечает дрессировщик. - И нам здесь очень здорово помогают - без этой поддержки мы, фактически, были бы обречены. Поэтому я надеюсь, что скоро карантин снимут, и мы продолжим выступать. Если же ситуация не решится, мы будем вынуждены просить помощи у консульства.