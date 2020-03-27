2020-03-27T16:45:20+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Из-за переноса ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, у выпускников будет две дополнительных недели, чтобы подготовиться
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр просвещения Серегй Кравцов назвал новую дату, на которую перенесли ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса. Это будет позже запланированных изначально сроков, а если точнее - экзамены для школьников пройдут с 8 июня.

Напомним, выпускные экзамены для учеников 11-х классов должны были начаться 25 мая. По расписанию в этот день ребята должны были сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. С одной стороны, из-за переноса ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, у школьников появилось две дополнительных недели на подготовку. С другой, сдвинут ли из-за этого вступительные испытания в вузы? Этот вопрос пока что не имеет ответа.

Ранее стало известно, что досрочный период ЕГЭ-2020 также будет сдвинут на основной период аттестации - для этого задействуют резервные дни. Теперь же у Рособрнадзора большая головная боль: составить новый график, вместив в него все переносы. Скорректированное расписание экзаменов обещают опубликовать в ближайшее время.

Напомним, в Петербурге, в досрочный и основной периоды, в 2020 году ЕГЭ готовятся сдать более 38 тысяч петербуржцев. Более 27 тысяч из них - нынешние выпускники. Остальные участники экзамена - это выпускники прошлых лет, в том числе те, которые не прошли итоговую аттестацию, а также обучающиеся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников: «Организация дистанционного обучения школьников требует системного взаимодействия»
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией российские школьники с 23 марта по 12 апреля перешли на дистанционное обучение
Новости 24
В Петербурге все отделения Почты России закрывают для посетителей
Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, заподозрил у себя коронавирус после суда
В пансионате «Заря», где находится карантинный центр, сработала пожарная сигнализация
Илья Прусикин из Little Big показал, как проводит время в изоляции из-за коронавируса
Полиция не нашла в действиях китаянки, которая выкинула в мусорку больную искалеченную собаку, жестокого обращения с животными
Власти Ленобласти уточнили, как будут работать детские саду и школы в выходную неделю
Из-за коронавируса метро Петербурга переходит на график выходного дня
Кот четыре дня просидел за батареей в доме на Таллинской улице
В Петербурге останавливают трансляций онлайн-концертов и спектаклей
Товарный поезд сбил автомобиль на переезде на Народного Ополчения
Отец историка Соколова, убившего невесту-аспирантку, после ядерных испытаний находится при смерти