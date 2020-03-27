Перенос ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Министр просвещения Серегй Кравцов назвал новую дату, на которую перенесли ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса. Это будет позже запланированных изначально сроков, а если точнее - экзамены для школьников пройдут с 8 июня.

Напомним, выпускные экзамены для учеников 11-х классов должны были начаться 25 мая. По расписанию в этот день ребята должны были сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. С одной стороны, из-за переноса ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, у школьников появилось две дополнительных недели на подготовку. С другой, сдвинут ли из-за этого вступительные испытания в вузы? Этот вопрос пока что не имеет ответа.

Ранее стало известно, что досрочный период ЕГЭ-2020 также будет сдвинут на основной период аттестации - для этого задействуют резервные дни. Теперь же у Рособрнадзора большая головная боль: составить новый график, вместив в него все переносы. Скорректированное расписание экзаменов обещают опубликовать в ближайшее время.

Напомним, в Петербурге, в досрочный и основной периоды, в 2020 году ЕГЭ готовятся сдать более 38 тысяч петербуржцев. Более 27 тысяч из них - нынешние выпускники. Остальные участники экзамена - это выпускники прошлых лет, в том числе те, которые не прошли итоговую аттестацию, а также обучающиеся.