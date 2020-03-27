В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт и закроют турбазы

Беспрецедентные меры для нераспространения коронавируса приняли власти Карелии. В Республике с воскресенья и почти всю следующую неделю не будет работать общественный транспорт. Весь. Оставят только такси.

- С учетом рисков мы также принимаем решение о приостановлении деятельности общественного транспорта, кроме такси. Начиная с 29 марта по 4 апреля, - заявил в обращении к жителям Республики глава Карелии Артур Парфенчиков.

В качестве причины он привел довод, что автобусы и прочий транспорт является скоплением людей, а значит местом для возможной передачи инфекции от человека к человеку.

Дабы пресечь коронавирус на корню и было принято такое решение. При этом пока в Карелии нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.

Также решено закрыть все бары, кафе и рестораны с 29 марта по 5 апреля. Работать будут аптеки, автозаправки и продуктовые магазины. При этом людям старше 60 можно ходить в них только по утрам с 9:00 до 11:00. «Молодежь» просят в это время сидеть дома. И наоборот.

Будут закрыты все детские сады. Родителям малышей, если это необходимо, работодатели обязаны на срок с 29 марта по 5 апреля дать отпуска.

И закроют все туристические объекты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Коснутся ограничения и туристов. Остановлены все туры. Все туристические объекты, в том числе базы отдыха закрываются. Уже приехавших не выпустят с территорий турбаз – их оставят на 14-дневный карантин. Других клиентов принимать не будут.