2020-03-27T20:49:01+03:00
Общество

Иллюзия шикарной жизни: Отели Санкт-Петербурга предложили самоизолироваться в номерах на время коронавируса

Однако уединиться в апартаментах во время карантина в Санкт-Петербурге достаточно дорого - цены доходят до 380 тысяч рублей
Алина ЧЕМЕРИС
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Арендовать "карантинный" номер можно минимум на месяцАрендовать "карантинный" номер можно минимум на месяцФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В то время, когда все вынуждены сидеть на карантине, заперевшись дома, петербургские отельеры уверены: если нет возможности поехать на курорт, можно создать иллюзию, что вы уже там. А один из признаков того, что вы на отдыхе, - это проживание в гостинице. И таковые предложения уже имеются. Один из отелей Северной столицы чтобы хоть как-то остаться наплаву, отреагировал на «коронавирусные» реалии и предлагает услугу по самоизоляции.

- Это своего рода иллюзия шикарной жизни. Мы предлагаем номер по аналогии с квартирой бизнес-класса. В услугу входят регулярная уборка, смена белья и банных принадлежностей, а также завтраки, - поясняет владелец гостиницы Юнис Теймурханлы. – Я могу сказать, что предложение уже вызывает любопытство. Оно интересно, к примеру, тем, у кого пожилые родители.

Очевидно, что самоизоляция с комфортом дешевой быть не может: минимальная стоимость такого номера на месяц – 96 тысяч рублей, максимальная – 380 тысяч. Но даже при таких «кусачих» ценах, по словам Юниса, уже предварительно забронировано 5 номеров. Правда, это еще ни о чем не говорит: бронь бесплатная, и люди могут попросту не заехать.

Решение запустить такую услугу, отмечает владелец гостиницы, связано с попыткой хоть как-то заработать денег и не пойти ко дну, дрейфуя в океане пандемии коронавируса. А «потонуть» в этой ситуации проще простого, говорит глава федерации рестораторов и отельеров по Санкт-Петербургу Александр Марков.

- Это серьезный удар по индустрии, от которого многие не оправятся. Многие просто не смогут вернуться на рынок, и это будет означать перезапуск - поясняет он. – Гостиницы будут продаваться, кто-то закроется. Если говорить про обстановку на сегодня, то наполненность отелей в Петербурге составляет 5-10%. Если в какой-то день удастся заселить хотя бы три номера – это уже чудо.

Над тем, что поможет выжить после пандемии, хозяева гостиниц ломают голову не первую неделю. И кое-какие идеи уже есть.

- Я думаю, что если государство примет решение перенести крупные события – такие, как юридический форум, экономический форум, - с весны на осень, они многих этим спасут, - поясняет отельер Эдуард Бабаев. – Если правильно распределить постояльцев по гостиницам Петербурга, многим из нас поскорее удастся поправить свои дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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