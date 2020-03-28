«Они пьют кровь моих тигров!»: как легендарную дрессировщицу Маргариту Назарову увезли из цирка в смирительной рубашке

В 1955 году на экраны кинотеатров вышел фильм «Укротительница тигров». Легкая, но в то же время для своего времени очень зрелищная и во многом новаторская комедия мгновенно стала хитом — даже сейчас, спустя 65 лет, зрительский интерес к ней не угас. Как снималась культовая лента, и почему ее заглавная звезда, прославленная дрессировщица Маргарита Назарова, окончила свои дни в нищете и безвестности — читайте в специальном материале «КП-Санкт-Петербург».

ЧУДЕСА НА МОНТАЖЕ

В 1950-е в стране царила оттепель. И не только в политике, но и в кино. Массовый, как сказали бы сейчас, зритель откровенно устал от поучающих серьезных картин. Людям хотелось чего-то нового, чего-то легкого, задорного и свежего. Ну а идея снять комедию про цирк буквально витала в воздухе — не зря ведь еще Ленин в свое время говорил: «Важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк».

Главную роль в фильме исполнила Людмила Касаткина. Маргарита Назарова была ее дублершей - поэтому во многих сценах с тиграми персонаж развернут к камере спиной. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

- Фильму сопутствовал успех во всем — от задумки до итогового воплощения, - рассказывает историк кино Александр Поздняков. - Все худсоветы лента проходила буквально со свистом, ее никто не задерживал, не резал, не пытался искать скрытые смыслы и какую-то фигу в кармане. Ничего этого там, собственно, и не планировалось — тоже в какой-то степени новаторство.

Но легкость, конечно, легкостью, а сами по себе съемки были делом напряженным и опасным — все-таки в фильме были задействованы настоящие цирковые животные — и в первую очередь тигры. Чтобы, с одной стороны, показать опасных хищников во всей красе, а с другой — не ставить жизнь актеров под угрозу, специалистам киностудии «Ленфильм» пришлось изобретать и использовать самые передовые на тот момент методы съемки.

Фильм без труда проходил все худсоветы и был просто обречен на успех. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

- «Ленфильм» вообще всегда был студией новаторской, - отмечает Поздняков. - В свое время там даже существовал целый отдел комбинированных съемок, сотрудники которого занимались созданием разных эффектов. Что касается «Укротительницы тигров», то там, например, очень часто использовали трюк, который называется «блуждающая маска». В тех сценах, где герои — и в основном главная героиня, Леночка Воронцова, которую сыграла блистательная Людмила Касаткина — как-то взаимодействуют с тиграми, между ними на самом деле натянута металлическая страховочная сетка. На съемках выбирался такой ракурс камеры, что сетка становилась не видна. Потом картинку доводили до совершенства на монтаже. Сейчас такой прием уже не используется — нужные объекты проще нарисовать на компьютере.

ПУРШ И МАРГАРИТА

В тех сценах, где сетку натянуть было невозможно, Касаткину дублировала знаменитая дрессировщица Маргарита Назарова — та самая, которая в 1961 году сыграла главную роль в комедии «Полосатый рейс» и прославилась на весь Союз. Правда, Назарова с Касаткиной были не очень похожи внешне, поэтому дрессировщицу приходилось снимать в основном со спины и в парике. Обратите внимание, когда будете пересматривать фильм — это очень хорошо заметно.

Большинство сцен с тиграми - чудеса монтажа. Сейчас так уже не снимают. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

Кстати, именно на съемках «Укротительницы тигров» Маргарита Назарова познакомилась с бенгальским тигром по имени Пурш, который позже стал ее любимым цирковым питомцем — настолько любимым, что она, по воспоминаниям современников, даже выводила его гулять на поводке, как собачку.

Для того, чтобы как можно ярче передать атмосферу цирка, съемочной группе пришлось перенести часть съемок в настоящий цирк Чинизелли на набережной реки Фонтанки — там снимались сцены на манеже. А внутренние помещения, коридоры и кабинеты построили в одном из павильонов «Ленфильма».

- Кстати, обратите внимания — этим декорациям в некоторых местах не хватает фактуры, - констатирует наш собеседник. - Все очень яркое, новое, свежее — поверхности, реквизит и так далее. Возможно, это была сознательная задумка — или декораторам просто не хватило времени.

Один из главных секретов успеха фильма - колоритные, понятные зрителю персонажи и блистательный актерский состав. Фото: предоставлено киностудией "Ленфильм"

ЖЕНЩИНА В КЛЕТКЕ

Одним словом, успех и популярность на долгие десятилетия фильму были обеспечены. Но что стало с его заглавной звездой — отважной дрессировщицей Маргаритой Назаровой? Ее судьба сложилась далеко не так радужно: легендарная артистка умерла в одиночестве и нищете в своей квартирке в Нижнем Новгороде. А перед этим — пережила несколько тяжелейших нервных срывов.

- Мы познакомились с Маргаритой Петровной в середине 1983 году, во время гастролей в Томске, - рассказывает экс-директор Пензенского государственного цирка Николай Жидков. Именно он стал одним из первых, кто заметил, что психика Назаровой, измученной тяжелым прошлым и болезнями, дала надлом. - И я тогда уже обратил внимание, что на манеже она ведет себя... странно. Складывалось впечатление, что тигры — сами по себе, а она — сама по себе.

Во время работы с хищниками, вспоминает Жидков, Назарова все время прижимала к боку маленькую кожаную сумочку. Как выяснилось позже, в ней хранились золотые и бриллиантовые украшения артистки.

Но все это были лишь догадки и смутное чувство тревоги. В полную силу беда разразилась, когда Николай Александрович три года спустя пригласил именитую дрессировщицу на гастроли в Пензу.

Настоящую славу Маргарите Назаровой принесла главная роль в комедии "Полосатый рейс". Фото: кадр из фильма

- Несколько дней в цирке был полный аншлаг! - продолжает он. - Имя Назаровой на афишах тянуло народ, словно магнитом. И все шло хорошо, но в какой-то момент Маргарита Петровна пришла ко мне и попросилась на разговор. Я, конечно, не мог ей отказать.

В то, что было дальше, признается Жидков, он даже не сразу поверил. Глядя ему прямо в глаза, Назарова попросила сделать что-то с ее помощниками, которые кормили тигров и чистили клетки. А на вопрос «что случилось?» совершенно серьезно ответила: «они надрезают тиграм лапы и пьют их кровь».

- Я поначалу подумал, что она шутит, - вспоминает наш собеседник. - Но нет, она смотрела на меня без тени улыбки. У меня по спине пробежал холодок.

Тогда-то и стало ясно: если не принять меры, очередное выступление Назаровой может закончиться настоящей трагедией. Чтобы этого не допустить, Жидкову пришлось пойти на хитрость: он пригласил врача из городской психиатрической больницы и устроил в цирке «внеплановый медосмотр». Но в какой-то момент дрессировщица раскусила обмен и набросилась на медсестру, которая ассистировала доктору, с кулаками. Из цирка легендарную артистку увезли в смирительной рубашке. В больнице Назаровой поставили диагноз — тяжелое расстройство психики.

Звезда Маргариты Назаровой на Аллее славы российского кино.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Потом был жуткий скандал, - вздыхает Николай Александрович. - Она уехала в Москву и написала на меня жалобу министру культуры! Нагрянула комиссия, с ней приехал главный врач Союзгосцирка. Они организовали проверку, но в итоге решили, что я поступил правильно и даже объявили мне благодарность.

Увы, но восстановиться до конца Маргарита Назарова так и не смогла — в 2005 году знаменитая «женщина без страха» умерла в одиночестве в своей квартире в Нижнем Новгороде. Но слава ее продолжает жить, а фильмы — собирать тысячи зрителей у экранов телевизоров.