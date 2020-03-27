Строительство метро в Санкт-Петербурге приостановят из-за коронавируса: Это не должно сдвинуть сроки сдачи новых станций

Уже с субботы, 28 марта, жизнь в Петербурге замрет. Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, страна уходит на «длинные выходные», во время которых работать будут только те, без чьих услуг не обойтись: продовольственные магазины, аптеки, больницы и так далее. «Комсомолка» задалась вопросом, а что будет со строительством метро в Санкт-Петербурге? Не приостановят ли его из-за карантина в городе, не сдвинутся ли даты открытий новых станций? Как нам рассказали в пресс-службе «Метростроя», рабочие, как и вся страна, отправятся на недельный отдых. Но не все. Некоторые процессы прерывать все же не будут. Так рабочие продолжат сооружать наклонный ход станции «Большой проспект» («Горный институт»), а также натяжную камеру на «Путиловской».

- Также будут вестись отделочные работы на «Беговой», - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя». – Кроме того, рабочие продолжат вывоз грунта со строительных площадок Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий.

В компании пояснили, что там, где работы временно заморозят, укрепят действующие забои. Следить за порядком будут дежурные бригады.

В целом в «Метрострое» заверяют: несмотря на сложные обстоятельства из-за коронавируса, работы от графика не отстают. В ведомстве очень надеются, что так будет и дальше.

- По крайней мере на данный момент речи об уменьшении финансирования из-за коронавируса не идет, - добавили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя».

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