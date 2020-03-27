2020-03-27T20:14:57+03:00
Общество

Строительство метро в Санкт-Петербурге приостановят из-за коронавируса: Это не должно сдвинуть сроки сдачи новых станций

Большинство рабочих «Метростроя» 28 марта 2020 года отправятся на недельные каникулы, в связи с чем строительство метро в Санкт-Петербурге будет приостановлено из-за коронавируса
Александра СУРИС
Поделиться:
Из-за коронавируса строительство метров в Санкт-Петербурге будет приостановлено с 28 марта 2020 года.Из-за коронавируса строительство метров в Санкт-Петербурге будет приостановлено с 28 марта 2020 года.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Уже с субботы, 28 марта, жизнь в Петербурге замрет. Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, страна уходит на «длинные выходные», во время которых работать будут только те, без чьих услуг не обойтись: продовольственные магазины, аптеки, больницы и так далее. «Комсомолка» задалась вопросом, а что будет со строительством метро в Санкт-Петербурге? Не приостановят ли его из-за карантина в городе, не сдвинутся ли даты открытий новых станций? Как нам рассказали в пресс-службе «Метростроя», рабочие, как и вся страна, отправятся на недельный отдых. Но не все. Некоторые процессы прерывать все же не будут. Так рабочие продолжат сооружать наклонный ход станции «Большой проспект» («Горный институт»), а также натяжную камеру на «Путиловской».

- Также будут вестись отделочные работы на «Беговой», - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя». – Кроме того, рабочие продолжат вывоз грунта со строительных площадок Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий.

В компании пояснили, что там, где работы временно заморозят, укрепят действующие забои. Следить за порядком будут дежурные бригады.

В целом в «Метрострое» заверяют: несмотря на сложные обстоятельства из-за коронавируса, работы от графика не отстают. В ведомстве очень надеются, что так будет и дальше.

- По крайней мере на данный момент речи об уменьшении финансирования из-за коронавируса не идет, - добавили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге: Как будут работать магазины и ТЦ с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В городских ТЦ постепенно готовятся закрывать все, кроме продуктовых и аптек. Рассказываем, как в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут работать магазины (подробности)

Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге

Скорее всего, метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года выйдут на линии по графику выходного дня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Строительство метро в Санкт-Петербурге приостановят из-за коронавируса: Это не должно сдвинуть сроки сдачи новых станций
Большинство рабочих «Метростроя» 28 марта 2020 года отправятся на недельные каникулы, в связи с чем строительство метро в Санкт-Петербурге будет приостановлено из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге: Как будут работать магазины и ТЦ с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В городских ТЦ постепенно готовятся закрывать все, кроме продуктовых и аптек. Рассказываем, как в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут работать магазины
«Слоны и тигры скучают без аплодисментов»: итальянский цирк с экзотическими животными оказался заперт из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Посмотрите, как артисты каждый день репетируют со слонами и тиграми, чтобы держать их в форме - одни в опустевшем цирке на Фонтанке [фото, видео]
Новости 24
Петербуржцев попросили сидеть дома во время нерабочей недели
Бизнесменам из Ленобласти не грозит неустойка из-за признания коронавируса форс-мажором
Пансионаты и санатории Петербурга могут закрыться до июня
Школьников Петербурга продолжат кормить льготным питанием даже на каникулах
На учениях войск биологической защиты развернули полевые кухни и хлебозавод
Аномальные пробки сковали Петербург перед нерабочей неделей
Еще трех маленьких тюленят спасли в Петербурге
Воспитательницу детского сада в Петербурге обвинили в смерти по неосторожности малютки, застрявшей в лестнице
Теплосеть переходит на усиленный режим работы из-за выходной недели
Как будут работать отделения Почты России в Санкт-Петербурге на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020
Адвокат историка Соколова, убившего аспирантку, заподозрил у себя коронавирус после суда
В пансионате «Заря», где находится карантинный центр, сработала пожарная сигнализация
Илья Прусикин из Little Big показал, как проводит время в изоляции из-за коронавируса
Полиция не нашла в действиях китаянки, которая выкинула в мусорку больную искалеченную собаку, жестокого обращения с животными
Власти Ленобласти уточнили, как будут работать детские саду и школы в выходную неделю
Из-за коронавируса метро Петербурга переходит на график выходного дня
Кот четыре дня просидел за батареей в доме на Таллинской улице
В Петербурге останавливают трансляции онлайн-концертов и спектаклей
Товарный поезд сбил автомобиль на переезде на Народного Ополчения
Отец историка Соколова, убившего невесту-аспирантку, после ядерных испытаний находится при смерти