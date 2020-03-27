2020-03-27T19:45:20+03:00
Звезды

Известного блогера затравили в соцсетях из-за несоблюдения карантина после приезда из ОАЭ

Пользователи Instagram хотят обратиться в опеку, чтобы у многодетной матери изъяли детей
Агния ПЕРОВА
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Инста-дива Евгения Кривцова вернулась с семьей из Эмиратов, но на карантин решила не уходить. Фото: www.instagram.com/ya_krivtsova/Инста-дива Евгения Кривцова вернулась с семьей из Эмиратов, но на карантин решила не уходить. Фото: www.instagram.com/ya_krivtsova/Фото: СОЦСЕТИ
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На Евгению Кривцову, известного петербургского блогера с практически трех миллионной аудиторией в Instagram, налетели в соцсети встревоженные пользователи. Дело все в том, что недавно девушка вернулась из Эмиратов, куда летала на отдых с мужем и тремя детьми. И по возвращению домой, вместо того, чтобы пройти двухнедельную изоляцию, Кривцовы в полном составе поехали на овощную базу за свежими фруктами для поднятия иммунитета.

Россияне увидели все это в «сторис» и, конечно, стали задавать ей вполне резонные вопросы, учитывая ситуацию с коронавирусом. Агрессию публики подогрел еще и опубликованный там же скетч, как люди поддаются панике при чихании посторонних в помещении. Популярная семейка смеялась и веселилась. Супруг настолько вжился в роль, что специально упал на пол. Видимо, хотел, чтобы все выглядело правдоподобно.

После этого в адрес звезды инстаграма полились нелестные и злобные комментарии: «люди, давайте обратимся в опеку для изъятия у нее детей». Через некоторое время Евгения закрыла direct на карантин.

Теперь девушка публикует видео только из дома. Показывает, как занимается спортом, готовит и проводит время с детьми.

Подписчики Кривцовой задают ей вполне резонные вопросы. Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики Кривцовой задают ей вполне резонные вопросы.Фото: СОЦСЕТИ

Но по поводу карантина тоже ответила. Мол, успокойтесь, Роспотребнадзор в курсе, врача на дом вызвала.

- Сохраняйте спокойствие. Вирус существует, но все не настолько критично, как малюют, - высказывает свое "экспертное" мнение Евгения. - Питайтесь правильно, мыслите позитивно и все в вашей жизни будет хорошо.

Напомним, что Роспотребнадзор обязал сообщать о своем прибытии на горячую линию (112) и в поликлинику тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемеологической ситуацией. А также не забывать про 14-дневную изоляцию.

- Это нужно сделать в ближайшие сроки: в течение суток, - рассказала корреспонденту «КП» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Елизавета Скорынина. – Если человек сам этого не делает, то просим соседей сообщать о таких случаях в полицию или в Роспотребнадзор.

Тех, кто вернулся из-за границы и не соблюдает карантин в домашних условиях, принудительно поместят в зону обсервации. В Госдуму уже поступил законопроект – поправки в Кодекс об административных правонарушениях, где предлагают увеличить штрафы за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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