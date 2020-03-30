Волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге по-прежнему критически не хватает медицинских масок: партии в 100-200 штук, которые чудом доходят до прилавков аптек, раскупаются с космической скоростью. Но на помощь горожанам пришли волонтеры: петербуржец Гордей Деньщиков организовал в городе свое собственное «благотворительное» производство.

СИЛА СОЦСЕТЕЙ

По словам самого Гордея - «в миру», кстати, профессионального арт-директора, «поднимавшего» с нуля несколько крупных баров на улице Рубинштейна - на создание проекта его вдохновил личный опыт. В последние восемь месяцев молодой человек жил в основном за границей — в Европе и Южной Корее — и успел застать там начало мировой пандемии коронавируса.

- Меня поразило то, насколько четко и слажено сработали власти в той же Корее, - рассказывает Гордей. - Режим чрезвычайной ситуации там ввели, когда в стране было всего пять или десять инфицированных. В автобусах и магазинах — по крайней мере в Сеуле — поставили бесплатные антисептики и организовали раздачу масок. Одним словом, контраст с тем, что я увидел, вернувшись в Россию, был просто поразительным. И мне захотелось, чтобы и у нас было так же.

Гордей Деньщиков организовал в Петербурге собственное «благотворительное» производство масок.

Началось все, как водится, с соцсетей: три дня назад, в пятницу, наш собеседник рассказал о задумке на своих страничках и попросил помощи у неравнодушных людей. И такие нашлись. Да еще в каких-то совершенно фантастических количествах: процесс удалось организовать уже на следующий день.

- Сейчас над проектом работает где-то около тридцати человек, - рассказывает парень. - Часть — это в основном молодые волонтеры — трудится в офисе, который мы специально для этого сняли, часть — люди постарше — шьет маски на дому.

СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В день общими усилиями Гордею и команде удается сшить около 1 000 масок. Все расходы — материалы, аренду помещений, такси и даже питание волонтеров — молодой человек взял на себя. На старте вышло около 20 000 рублей, еще 2 000 стабильно уходит ежедневно.

В день общими усилиями команде удается сшить около 1 000 масок.

- Пока у нас спрос сильно превышает предложение, - констатирует наш собеседник. - Люди пишут мне с утра и до поздней ночи, в час выходит до 50 звонков. Каких-либо ограничений по количеству масок в одни руки мы не ставим, но думаем, что люди сами должны относиться к этому адекватно. Пока что чрезмерно больших объемов у нас не просили — как правило, берут по две, четыре, шесть штук. Подозрительные запросы я отсекаю сразу же — скорее всего это спекулянты, которые просто хотят нажиться на других. Кроме того, мы не работаем с бизнесом, хотя некоторые компании уже просили продать им маски чуть ли не за любые деньги — вплоть до 250 рублей за одну штуку. Но я думаю, что бизнес с тем же успехом может обратиться, например, на Avito. Мы же хотим помочь простым людям.

Маски волонтеры вручают либо лично (в таком случае в соцсетях загодя выставляется пост с указанием, где и во сколько откроется «точка»), либо, если есть возможность, отдают в офисе или отправляют курьером.

- Сейчас у нас есть очень большой запрос из северных и части южных районов, - отмечает Гордей. - Но там, к сожалению, мало волонтеров, которые могли бы шить маски или помогать с доставкой. Сейчас мы как раз ищем новых людей.

В будущем, по словам нашего собеседника, он планирует открыть под проект банковский счет и сделать его благотворительным.

Вы можете присоединиться к ребятам и стать волонтерами этого проекта!

БУДЬ В КУРСЕ!

Связаться с командой волонтеров и сделать запрос на маски можно в социальных сетях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комендантский час в Санкт-Петербурге: введут ли из-за коронавируса в городе

«КП-Петербург» узнала, могут ли ввести ввести комендантский час в Санкт-Петербурге из-за коронавируса (подробности)

Умер первый зараженный коронавирусом в Санкт-Петербурге

Первым умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге стал турист, вернувшийся 1 марта из-за границы (подробности)

Медицинский юрист рассказал, что ждет петербуржца, на которого завели уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

27 марта 32-летний мужчина самовольно покинул обсерваторий в пансионате «Заря» (подробности)