«Хроники чумного периода»: Художница из Петербурга прославилась в соцсетях карикатурами на тему коронавируса

Еще полтора месяца назад по центральной улице Барселоны Рамбла гуляли толпы туристов, не давая спать местным. А сегодня она совершенно безлюдна. С 15 марта до 11 апреля в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Попала под карантин и петербурженка Варвара Фомина, которая последние 4 года живет в том районе. До пандемии девушка работала гидом и с удовольствием зазывала приезжих разглядывать горгулий на Кафедральном соборе, остатки римской башни в магазинчике украшений. Но пришлось перепрофилироваться. Сегодня Варвара «пишет» о буднях на карантине «Хроники чумного периода». Каждый день она раскладывает перед собой белые листики и с помощью ручки, туши и акварели создает зарисовки о жизни в условиях самоизоляции. Иллюстрирует происходящее вокруг, свои ощущения: опустевшие улицы Барселоны, дистанции в магазинах, шумных соседей и чем грешат практически все самоизолируемые – постоянном желании заглянуть в холодильник. Рисованными произведениями делится в социальных сетях — на Facebook в Инстаграме.

Тема туалетной бумаги раскрыта.

- Сделала пару первых картинок, отправила друзьям. Им понравилось. Решила продолжать, - признается корреспонденту «КП» Варвара Фомина. – Занимаясь зарисовками, становится психологически легче пережить карантин. Помогает контролировать белку в голове.

Девушку от затворничества также спасает йога, просмотр лекций и… ходьба по лестнице в подъезде. Поход в магазин – единственный для нее предлог выйти из дома.

В магазинах так.

- Но ходить несколько раз на дне не будешь: если пришел, значит, есть необходимость. Продавцы всех знают, - делится петербурженка. - В Испании хотят установить минимальную сумму покупки – 30 евро, чтобы народ не мухлевал. По-моему, разумно.

В маркетах, как рассказывает Варвара, соблюдается дистанция два метра. На входе все обязательно протирают руки антисептиком или надевают перчатки. За этим следят сотрудники магазина. Продуктов достаточно, но ассортимент не такой разнообразный, как раньше. И если в Петербурге разбирают гречку, то в Барселоне «метут» макароны.

Узнаете себя на карантине?

- На кассах поставили пластиковые экраны. Они отделяют покупателей от кассиров. Обслуживают клиентов в перчатках и в масках с фильтром. Просят не пользоваться наличными деньгами, - подмечает она.

Карантин у всех проходит одинаково.

Жизнь петербурженки разделилась на «до» и «после». Теперь непонятно, когда девушка сможет приступить к работе. Но она не унывает, берет рисунки на заказ и старается найти в сложившейся ситуации плюсы.

Весенний гардероб, скорее всего, нам в этом году не понадобится.

- Теперь понимаю: раньше было много лишних тревог по пустякам, - вздыхает Варвара. – Карантин рано или поздно пройдет, а зарисовки останутся памятью о тяжелом и сложном времени.