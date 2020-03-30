Особый режим самоизоляции в Ленинградской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем, Мурманской и Калининградской областями приняли решение ужесточить меры, направленные на нераспространение коронавируса. Особый режим самоизоляции в Ленинградской области 2020 решено не вводить, однако карантинные меры серьезно усилены. Рассказываем, до какого числа он продлится и как будет действовать.

Сегодня, 30 марта 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился с 0:00 31 марта 2020 года ограничить передвижение жителей пределами одного муниципального района. То есть жители Всеволожского района не смогут просто так ездить в Выборгский, к примеру. Те, кто работает в другом районе области, должен иметь соответствующий документ с работы. При этом всем взрослым надо иметь при себе удостоверение личности (паспорт с пропиской), а детям запрещено гулять одним без родителей.

Список заболеваний, при которых запрещено выходить на улицу. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Тем, кто ездит по работе, придется предоставить соответствующий документ.

Отдельно затронута проблема Мурино. Здесь есть первые заболевшие коронавирусом, поэтому решено ввести режим изоляции города. Понятно, что большинство работает в Петербурге, им дадут ездить по делам, но просто так «шататься» через границу Санкт-Петербурга и области людям не позволят наряды ГИБДД. Для этого закажут особые таблички, их поставят на въезде и выезде из Мурино. Проехать насквозь будет можно, а остановиться и выйти - нет. Если подтвердится коронавирус и в Сертолово, то особый режим введут и здесь.

Еще жестче подход к дачникам – приехавшие в Ленобласть петербуржцы не смогут покидать пределы сельского поселения. То есть маршрут может быть только город – поселок - -город. При себе надо иметь паспорта и документы на дачные дома.

Но самые серьезные меры – для лиц старше 65 лет. Им запрещено выходить на улицу, так как именно пожилые попадают в группу риска. Аналогичный запрет действует и для хронически больных людей, которым и без того показана изоляция. Например пациентам с проблемами эндокринной системы или с онкологией.

В Ленобласти ужесточили режим самоизоляции.Фото: Евгения ГУСЕВА

Также в списке ужесточений:

- прекращение планового приема в стационарах, фельдшерских пунктах, амбулаториях и поликлиниках, за исключением острых состояний;

- запрет розничной торговли, кроме продуктов питания, сотовой связи, зоотоваров, газомоторного топлива (АЗС), аптек и дистанционных продаж (интернет-торговля);

- запрет на оказание услуг, кроме медицинских, социальных на дому, транспортных, авторемонтных, ветеринарных, ритуальных и дистанционных;

- запрет на посещение лесов;

- запрет на охоту;

Мигрантам, работающим на предприятиях Ленобласти и живущим в общежитиях и хостелах, придется сесть на карантин. Передвижения только по маршруту работа – место жительства - -работа.

Верующим рекомендовано не посещать объекты молитв и богослужений и отказаться от паломнических поездок.

Следить за порядком будут сотрудники Росгвардии и дружинники.

Режим самоизоляции в Ленинградской области 2020 будет действовать до особого распоряжения.

В качестве послаблений жителям власти региона не будут начислять пени на просроченные платежи по ЖКХ в течение трех месяцев.

А администрациям районов поручено дважды в неделю проводить дезинфекцию улиц, общественных пространств, дворов.