Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов о коронавирусе и режиме самоизоляции: Цена ошибки или промедления – это чья-то жизнь

В понедельник, 30 марта 2020 года в Санкт-Петербурге введен дополнительный комплекс мер, призванный остановить распространение коронавируса. На этот раз он коснулся пожилых жителей Северной столицы в возрасте старше 65 лет. Как отметил губернатор Александр Беглов, необходимо предусмотреть защиту людей преклонного возраста и обеспечить их полную самоизоляцию. Все они получат от города доплату – на карточки им переведут по 2000 рублей.

А если пожилым петербуржцам понадобится помощь, обратиться можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11, позвонить социальному участковому или в социальную службу района.

- Меры, которые мы приняли и которые еще предстоит принять, кому-то могут показаться излишними, - заявил Беглов. - Но я уверен, что лишними они не будут. Сегодня мы боремся за жизнь и здоровье наших граждан. Цена ошибки или промедления – это чья-то жизнь. Нас не должны упрекнуть в том, что мы что-то не сделали, когда была эта возможность. У нас сегодня есть необходимое время, оно небольшое, чтобы мобилизоваться и создать необходимые резервы… Каждый день мы должны наращивать, как коечный состав в больницах, так и лекарственные средства, - пояснил градоначальник.

Еще одно нововведение касается дошкольников. Как отметил Александр Беглов, на каждого ребенка, который сегодня из-за карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге не ходит в детский сад, должен быть выделен сухой паек. Также для малышей, чьи родители работают в сферах жизнеобеспечения, посещение детсадов будет бесплатным до 1 июня 2020 года.

- Нужно позаботиться и о тех детях, кто сегодня вынужден ходить в детские садики и будет ходить после каникул. До 1 июня посещение детских садиков должно быть бесплатно, - подчеркнул глава города.

Также губернатор поручил профильными предприятиям производить больше средств индивидуальной защиты и создать резерв медицинских препаратов. Более того, Александр Беглов заявил, что к борьбе с пандемией следует привлечь военных медиков. По мнению градоначальника, их умения сегодня необходимы Петербургу.

- Не исключено, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится в сегодняшней ситуации. Прошу учитывать эту возможность, - отметил Беглов.

Александр Беглов также напомнил, что сегодня в Пушкинском районе министерство обороны строит госпиталь, первая очередь которого будет готова 15 апреля, вторая – 30 апреля 2020 года.

Но чтобы победить пандемию, нужно пресекать распространение не только коронавируса, но и ложных сведений, связанных с ним. Бороться с фейковой информацией Беглов потребовал жестко и с привлечением силовиков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ольга Безрукова, социолог

- Сейчас очень важно поддерживать людей, которые оказались в наиболее сложном положении. К их числу относятся молодые семьи с маленькими детьми, в том числе многодетные семьи. Особенно, если у них был бизнес, и теперь они остались без дохода. В этом случае то, что садики сделали бесплатными хотя бы на время, это очень хорошая мера. Еще одна важная категория – одинокие пожилые люди, которым вообще некому помочь. На мой взгляд, важно, чтобы вопросы в отношении них решались в муниципалитетах – ведь необходимо знать их всех, знать общее количество таких людей, которым нужна помощь. У меня у самой пожилые родители. У них есть проблемы со здоровьем. И мне кажется, если б у них не было меня, вряд ли бы ими кто-то заинтересовался. Но помимо пожилых есть еще инвалиды, есть люди с психическими расстройствами, которые остаются запертыми в своих квартирах… И таких категорий много. Помощь требуется всем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769703" frameborder="0"></iframe> Объявление о режиме самоизоляции из-за коронавируса в Санкт-Петербурге по громкоговорителю.Артем КИЛЬКИН

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